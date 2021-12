Travis Scott « exclu de la programmation de Coachella 2022 » après la tragédie d’Astroworld

Travis Scott aurait été « exclu » de la formation de Coachella (Photo: .)

Travis Scott a été « retiré » de la programmation de Coachella 2022 à la suite de la tragédie du festival Astroworld, a-t-on affirmé.

Le mois dernier, 10 fans sont morts et des centaines d’autres ont été blessés dans une vague de foule qui s’est produite lorsque le rappeur Sicko Mode est monté sur scène, à Houston.

À la suite de l’incident, les organisateurs de Coachella ont été invités à prendre des mesures et à le retirer du festival de l’année prochaine, où il était censé être la tête d’affiche.

Après qu’une pétition sur Change.org demandant la suppression du père d’un enfant ait recueilli près de 60 000 signatures, les patrons auraient pris des mesures.

Selon Variety, Scott a maintenant été retiré de la programmation pour la fête de l’année prochaine, qui aura lieu les week-ends du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril, en Californie.

La publication rapporte que des sources ont déclaré que les organisateurs avaient informé l’agent de la star que son plateau avait été retiré et qu’ils paieraient des « frais de mise à mort » pour l’annulation.

Scott a été dévoilé en tant que tête d’affiche de Coachella en 2020 avant son report (Photo: .)

Scott a été dévoilé pour la première fois en tant que tête d’affiche de Coachella pour le festival 2020, avec Rage Against the Machine et Frank Ocean – mais il a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie mondiale.

Alors qu’Ocean a reporté sa performance principale à 2023, on pensait toujours que Scott et RATM monteraient sur scène en avril prochain – mais une annonce officielle n’a pas encore été faite.

Le musicien de Goosebumps – de son vrai nom Jacques Webster – a fait profil bas suite à la tragédie de son festival Astroworld début novembre, au cours de laquelle 10 fans ont perdu la vie, dont la plus jeune victime n’avait que neuf ans.

Il a récemment parlé de l’épreuve dans une interview avec Charlamagne Tha God sur sa chaîne YouTube, et a expliqué qu’il n’avait pas entendu la foule en détresse pendant qu’il se produisait.

Scott a parlé de la tragédie lors d’une interview (Photo: WireImage)

« C’est tellement fou parce que je suis aussi cet artiste – chaque fois que vous pouvez entendre quelque chose comme ça, vous voulez arrêter le spectacle », a-t-il déclaré. « Vous voulez vous assurer que les fans reçoivent l’attention dont ils ont besoin. Chaque fois que je pouvais voir quelque chose comme ça, je le faisais.

«Je l’ai arrêté plusieurs fois pour m’assurer que tout le monde allait bien. Et je m’éloigne vraiment de l’énergie des fans en tant que collectif – appel et réponse. Je n’ai juste pas entendu ça.

« Vous ne pouvez aider que ce que vous pouvez voir et tout ce qu’on vous dit. Chaque fois que quelqu’un vous dit d’arrêter, vous vous arrêtez.

S’adressant aux blessés et aux familles des victimes, Scott a ajouté: « Je suis toujours là, je suis avec vous les gars et je vous aime. Je serai toujours là pour vous aider à vous en sortir.

Plus : Showbiz



«Je comprends qu’ils sont en deuil en ce moment et qu’ils trouvent la compréhension. Ce n’est pas juste une chose en ce moment, c’est une chose pour toujours.

«Ces gens qui sont venus au spectacle, ils sont ma famille. J’aurai toujours ce lien avec les gens.

«C’est vraiment difficile pour moi de même… Ils ont perdu leurs êtres chers. C’est dur. Je veux juste être toujours là pour eux, et je vais arranger les choses pour les futurs, et trouver la solution.’

Metro.co.uk a contacté les représentants de Coachella et Travis Scott pour un commentaire.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



A SUIVRE : L’auteur Anne Rice est décédée à l’âge de 80 ans



PLUS : A Day In The Life… Qu’est-ce que ça fait vraiment d’être un concurrent sur The Apprentice ?





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();