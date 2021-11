Travis Scott fait face à son premier procès pour la tragédie d’Astroworld 2021

Travis Scott et Live Nation ont déjà fait l’objet d’un procès lié à l’ouverture tragique d’Astroworld 2021 qui a fait huit morts et plusieurs blessés. Scott et les organisateurs de l’événement musical de Houston, au Texas, tentent actuellement de nettoyer un gâchis de relations publiques et de soutenir ceux qui font face à la perte de la vie. Mais maintenant, nous voyons déjà des poursuites judiciaires contre Scott, les organisateurs et même quelques autres artistes.

Selon TMZ, deux poursuites ont été révélées au moment de la publication, dont une visant Scott, Live Nation et Drake. Le procès allègue la négligence pour l’événement et la tragédie qui en a résulté. Cela se penche également sur les affirmations que Scott, Drake et d’autres avaient incité la foule.

Le premier procès contre Travis Scott et Live Nation a été déposé. https://t.co/MuOeCDvOXs – TMZ (@TMZ) 7 novembre 2021

Le nom derrière la poursuite, Kristian Paredes, réclame 1 million de dollars de dommages et intérêts en raison d’une mauvaise planification avec contrôle des foules et mesures de sécurité. Selon Billboard, une autre action en justice a été déposée samedi par le participant au concert Manuel Souza nommant Scott, Live Nation et l’organisateur ScoreMore.

Le procès de Souza qualifie la tragédie de « motivation au profit au détriment de la santé et de la sécurité des spectateurs » et que Scott s’est joint à d’autres dans un « encouragement à la violence », a écrit l’avocat de Souza, Steve Kherker, avec le dossier. « Au lieu de cela, ils ont consciemment ignoré les risques extrêmes de préjudice pour les spectateurs et, dans certains cas, ont activement encouragé et fomenté des comportements dangereux. »

Les réactions au chaos de vendredi soir ont été pleines de choc et de condamnation autour de Scott. Bien qu’il s’agisse des premiers procès officiels, beaucoup sont encore attendus. L’opinion publique sur les événements est fortement contre Scott et les autres personnes impliquées dans l’émission.

Au moment de la publication, seuls huit sont morts à la suite du chaos et des dizaines d’autres blessés. L’un des principaux éléments de preuve sur lesquels se concentrent les équipes juridiques est la décision de continuer à jouer malgré les problèmes évidents sur le terrain. « Finalement, en raison de la décision active des accusés de laisser le spectacle continuer, la scène s’est transformée en une mêlée complète, entraînant la mort inutile et prématurée d’au moins 8 personnes et des blessures à des dizaines d’autres », a écrit l’équipe juridique de Souza.

Scott et sa fiancée Kylie Jenner ont tous deux partagé Travis Scott qui aurait « ignoré » comment le grave incident d’Astroworld 2021 s’est déroulé. Le rappeur a publié deux déclarations sur l’incident, dont une vidéo d’excuses émotionnelles. Pour l’instant, aucune accusation criminelle n’a été discutée, mais les retombées se poursuivent. Le nombre de morts devrait également augmenter.