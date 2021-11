Travis Scott fait face à un procès Astroworld de 750 millions de dollars contre plus de 125 participants

Travis Scott, Canard, Apple, Live Nation et d’autres devront désormais répondre d’un énorme procès de 750 millions de dollars intenté contre eux par plus de 125 fans, dont la famille de l’un d’entre eux décédé au festival.

Le procès, déposé par l’avocat de Houston Tony Buzbee, est le premier des autres à venir et blâme Travis et les organisateurs de concerts pour négligence en n’ayant pas planifié correctement le concert, formé le personnel de sécurité et organisé un événement sûr.

Parmi les plaignants figure la famille de Axel Acosta, un jeune de 21 ans qui aurait été écrasé par une « foule incitée, indisciplinée et incontrôlable avec une telle force qu’il ne pouvait plus respirer ».

En ce qui concerne les 750 millions de dollars, le procès prétend qu’il couvre à la fois les blessures physiques et mentales ainsi que les pertes de vie.

Lire du contenu vidéo

Buzbee a déclaré: « Aucune somme d’argent ne rendra jamais ces plaignants entiers; aucune somme d’argent ne peut restaurer la vie humaine. Mais, les dommages-intérêts demandés dans cette affaire tentent de réparer, d’aider ou de compenser les préjudices et les pertes subis par ces plaignants — Rien de plus et rien de moins. »

Travis et Live Nation ont offert des remboursements presque immédiatement aux spectateurs, et le procès aborde cette offre, l’appelant, « … un effort transparent et grotesque des défendeurs pour limiter leur responsabilité, après le fait, aux familles des personnes tuées ou blessées . »

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Comme nous l’avons signalé … 10 personnes ont maintenant perdu la vie à la suite du festival Astroworld – le plus récent était un garçon de 9 ans.

Les forces de l’ordre continuent d’enquêter sur les causes de la mort, mais les spectateurs disent qu’un écrasement de la foule a piégé, piétiné et étouffé les fans.

Lire du contenu vidéo

Adekunle Adetomiwa/@Kun.Lens

Des sources proches de Travis ont affirmé qu’il pas réalisé la gravité de ce qui se passait dans la foule pendant qu’il jouait. Photos de les flics prennent des photos et regarder l’émission de Travis plus de 25 minutes après que le chef du HFD a déclaré que le concert était un « événement faisant de nombreuses victimes » semble soutenir la revendication de Scott.