Travis Scott fait face à un procès de 2 milliards de dollars pour Astroworld

Les Travis Scott la saga juridique entourant Astroworld vient d’atteindre une nouvelle orbite… un avocat représentant plus de 200 victimes présumées vient de déposer une plainte de 2 milliards de dollars contre le rappeur et d’autres.

Dans ce qui est devenu une course de rat apparente parmi les avocats de Houston pour ramasser des clients dans les retombées du festival, l’avocat Thomas Henri juste augmenté la mise. Il convient de noter qu’il s’agit de la 5e plainte modifiée d’Henry qu’il dépose, mais maintenant, il demande 2 milliards de dollars de dommages et intérêts.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Le procès, déposé contre Travis, Canard, Live Nation, NRG Stadium et d’autres affirment que les fans ont été « incités à la frénésie » lorsque Travis a commencé à se produire et a commencé à se diriger vers la scène principale, piétinant et écrasant certains des participants.

Le dernier dossier d’Henry représente 280 plaignants et reproche aux organisateurs de ne pas avoir pris en compte les problèmes de sécurité d’Astroworld à partir de 2019 lors de la planification de la version 2021.

ça fait mal à voir… ça me fait mal au ventre. Travis Scott est MALADE pic.twitter.com/CgaAPHapBT – Statut de Barb (@barb_status) 6 novembre 2021 @barb_status

De toute évidence, Henry a prêté attention à la couverture médiatique du festival, soulignant le fait que les fans ont même grimpé sur les plates-formes pendant le chaos, suppliant les organisateurs de concerts d’arrêter.

Le procès demande 2 milliards de dollars, déclarant: « Les défendeurs voulaient gagner une somme d’argent exorbitante de cet événement, mais ils ont choisi de couper les coins ronds, de réduire les coûts et de mettre les festivaliers en danger. »