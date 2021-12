Travis Scott fait face à une nouvelle poursuite de 10 milliards de dollars contre Astroworld – Près de 3 000 plaignants

Une femme non identifiée tente frénétiquement d’amener les membres du personnel à arrêter la performance d’Astroworld, en vain. (Crédit photo : Twitter)

Travis Scott fait face à près de 3 000 plaignants après qu’un avocat de Houston a déposé une plainte de 10 milliards de dollars.

Brent Coon, fondateur de Brent Coon & Associates, recherche 10 milliards de dollars pour résoudre tous les cas. Le cabinet d’avocats représente actuellement 1 500 participants aux concerts, portant le nombre total de plaignants à 2 800 – à ce jour. Le cabinet d’avocats a enquêté sur NRG Park où la tragédie s’est produite, en déposant des ordonnances de conservation auprès du tribunal et des agences municipales.

Coon a organisé des réunions Zoom bimensuelles avec tous les cabinets d’avocats demandeurs liés aux poursuites d’Astroworld.

Coon a déposé une demande auprès du système du tribunal de district du comté de Harris pour regrouper toutes les affaires impliquées dans une seule salle d’audience. Une audience pour répondre à cette pétition aura lieu le 13 décembre.

« En plus de plaider des tragédies de masse très médiatisées dans tout le comté au cours des 35 dernières années, je dirige également une société de promotion de concerts depuis plus de 20 ans et je sais très bien comment vous êtes censé planifier ces événements », a déclaré Coon dans un communiqué. Déclaration de presse. « Ce qui s’est passé à Astroworld était une tragédie inadmissible, et il est important que justice soit rendue pour toutes les personnes touchées. »

« Je pense que notre cabinet est le mieux placé pour aider à mener cette affaire, non seulement en raison du nombre de victimes qui ont sélectionné notre cabinet pour les représenter dans cette action, mais également en raison du fait que nous possédons une vaste expérience juridique, comme le démontre notre responsable. Les avocats travaillent sur de nombreuses explosions d’usines, rappels de produits et autres actes délictuels de masse. »

Le 6 décembre, Travis Scott a intenté sa première action en justice en réponse aux poursuites. Scott a déposé une requête demandant à un juge de rejeter au moins une des poursuites et a nié la responsabilité des allégations portées contre lui dans au moins 11 autres poursuites.

En novembre, l’avocat texan Thomas J. Henry a déposé une plainte de 2 milliards de dollars contre Scott, Apple Music, Live Nation, NRG Park et Drake au nom de ses 282 clients. Apple Music a diffusé le concert malheureux, qui a été rapidement supprimé après que des publications sur les réseaux sociaux aient montré des spectateurs essayant d’arrêter le spectacle.

« Arrêtez le spectacle » et le personnel n’a rien fait. Cette merde est déchirante #AstroWorld vc:@JanthonyOlivera pic.twitter.com/5vVZKLKV7h – Ashmely🇩🇴 (@Ashmelym) 6 novembre 2021

« Arrêtez le spectacle ! » une fille monte sur scène et crie après un caméraman, désignant des personnes en détresse dans la foule. « Des gens meurent ! une autre personne peut être entendue crier dans une vidéo largement partagée de la tragédie.