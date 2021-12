Travis Scott franchit une étape majeure pour la sécurité des concerts alors que les résultats de l’autopsie d’Astroworld sont publiés

Travis Scott semble prendre des mesures pour tenir sa promesse de plaider en faveur de la sécurité des concerts à la suite de sa tragédie au festival Astroworld. En novembre, une vague s’est ensuivie au festival de Houston, faisant environ 300 blessés et dix morts des suites de blessures. La plus jeune victime à succomber à ses blessures avait 9 ans et était un grand fan de Scott. Depuis lors, Scott a été nommé dans plusieurs poursuites. Il a déposé le sien, demandant à se dégager de toute responsabilité et rejetant la faute sur la mauvaise préparation de la sécurité lors de l’événement de 50 000 participants. Maintenant, Scott travaille avec les responsables de la ville pour faire sa part pour s’assurer que rien de tel ne se reproduise.

La marque Jasmine rapporte que des sources révèlent que Scott fait équipe avec la Conférence des maires des États-Unis (USCM). Le groupe est la voix de plus de 1 400 villes à travers le pays. Scott rencontre le groupe depuis plusieurs semaines. L’objectif est de créer un panel composé du gouvernement, de la sécurité publique, des interventions d’urgence, de la gestion des événements de soins de santé, de la musique et de la technologie pour créer un rapport de sécurité visant à renforcer la sécurité lors des concerts.

Cette décision intervient alors que les rapports d’autopsie des 10 victimes d’Astroworld révèlent la cause dévastatrice des décès. Selon TMZ, les 10 victimes sont mortes étouffées à cause de l’effondrement de leurs poumons. Le médecin légiste énumère la cause du décès de chaque victime comme « asphyxie par compression ». Le rapport note que chaque victime a été déclarée décédée dans les hôpitaux locaux. Un sur 10 avait une « cause contributive » à sa mort, les facteurs contributifs étant un cocktail toxique de cocaïne, de méthamphétamine et d’éthanol.

Scott a récemment rencontré Charlemagne Tha God dans une interview de près d’une heure pour discuter de la tragédie. Le rappeur insiste sur le fait qu’il n’était pas au courant du chaos qui s’en est suivi. Il dit que ses fans comptent le plus pour lui et qu’il est toujours abasourdi par le résultat.

Coachella a récemment retiré Scott de son alignement. Il a récemment proposé de se produire gratuitement au festival. Coachella a décliné son offre.

Les familles des victimes continuent d’exprimer leur indignation pour le fait que Scott ne s’approprie pas la tragédie. Scott a offert une aide financière pour les frais funéraires et médicaux. Toutes les familles ont décliné l’offre de Scott.