Travis Scott, Gabriela Hearst et Kerby Jean-Raymond seront honorés – WWD

SUR LE SPECTACLE: La Parsons School of Design de la nouvelle école tiendra son avantage annuel en personne et virtuellement.

Les lauréats de cette année seront le président et chef de la direction de Macy’s Inc., Jeff Gennette, l’ancien vice-président principal du commerce de détail chez Apple Inc. et l’ancienne PDG de Burberry Angela Ahrendts, les designers Gabriela Hearst et Kerby Jean-Raymond, l’artiste multiplatinum Travis Scott (qui est également connu comme le partenaire récurrent de Kylie Jenner) et l’artiste Carrie Mae Weems.

Le 72e Parsons Benefit annuel aura lieu le 15 juin au Rooftop du Pier 17 dans le Seaport District de New York. Il sera également diffusé virtuellement.

Les lauréats de cette année sont célébrés pour leurs nombreuses contributions au design, au commerce de détail, à l’entrepreneuriat, aux arts, à la durabilité et à la justice sociale, ainsi que pour leurs efforts pour aider les générations futures de designers et d’artistes. Scott, par exemple, a lancé la Fondation Cactus Jack l’automne dernier pour fournir des ressources créatives et éducatives aux générations futures. Ses efforts comprennent le programme de bourses HBCU Waymon Webster. Engagée à redonner aux lycéens de sa ville natale de Houston, la fondation de Scott a un partenariat pluriannuel avec le département des parcs et de l’éducation de la ville. Sa fondation développe un programme de création de mode avec Parsons.

Rachel Schreiber, doyenne exécutive de la Parsons School of Design de la New School, a déclaré dans un communiqué: «Parsons a été fondée sur l’idée que le design peut changer le monde, et ces lauréats exceptionnels réinventent le paysage créatif et commercial d’une manière qui va positivement ont un impact sur une gamme de disciplines pour les années à venir. »

En exprimant sa gratitude, Gennette a souligné «la relation profonde et de longue date entre Macy’s et Parsons».

Fidèle à cela, le détaillant a créé le Macy’s Endowed Scholarship Fund pour la Parsons School of Design, qui profitera aux étudiants de premier cycle de Parsons en couleur.

Hearst a déclaré qu’elle était surtout honorée de constater que «nous sommes récompensés pour ce qui alimente notre mission, la quête quotidienne de la création d’une maison de design qui soit en équilibre avec notre environnement et qui se protège les uns les autres.

Jean-Raymond a déclaré que son objectif a toujours été de laisser le monde meilleur qu’il ne l’a trouvé et «d’encourager les générations futures à créer le changement qu’elles souhaitent inspirer».