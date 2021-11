Travis Scott ignore la gravité du chaos d’Astroworld

Travis Scott était pour la plupart inconscient de ce qui se passait autour de lui vendredi soir pendant son set Astroworld – y compris le fait que des gens mouraient autour de lui … TMZ a appris.

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … Travis est complètement dévasté par ce qui s’est passé vendredi, et il est hors de lui à ce sujet. On nous dit qu’il pleure depuis que tout s’est passé, et c’est une épave émotionnelle.

On nous dit qu’il n’était pas au courant de l’étendue de ce qui se passait autour de lui – des personnes faisant un arrêt cardiaque, etc. déshydratation.

Il n’est pas rare que ce genre de chose se produise… surtout lors d’un festival bondé comme celui-ci.

On nous dit que Trav a en fait arrêté le spectacle à quelques reprises pour vérifier les personnes qui semblaient inconscientes ou en détresse, alertant la sécurité et d’autres membres du personnel pour qu’ils les aident. Mais, nos sources disent qu’il n’a tout simplement pas réalisé à quel point c’était grave.

Non seulement cela, mais on nous dit que ni lui ni son camp n’ont même été informés des décès ou des hospitalisations avant la fin du spectacle. Comme nous l’avons signalé… un total de 8 personnes sont décédées jusqu’à présent, et des dizaines d’autres ont été blessées et hospitalisées, dont plusieurs mineurs.

Pour ce qui est de Kylie … nos sources disent qu’elle aussi est très contrariée et essaie de consoler Travis du mieux qu’elle peut en étant là pour lui.

Comme nous vous l’avons dit pour la première fois, il y a eu des observations d’au moins une personne se faisant piquer le cou avec une aiguille… quelque chose que la police de Houston a confirmé comme étant exact. On ne sait pas si cela a pu conduire à tous les arrêts cardiaques, ou juste un ou quelques-uns – mais cela sera certainement considéré comme faisant partie de la sonde plus large.

Travis – qui coopère avec les autorités – a déclaré samedi qu’il avait le cœur brisé pour tout et a envoyé son amour aux familles de ceux qui ont été touchés.