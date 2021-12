Travis Scott interviewe l’avocat d’Angers pour la famille de la victime

Travis Scott fait de son mieux pour rejeter toute la responsabilité des victimes d’Astroworld sur quelqu’un d’autre que lui-même – c’est ainsi qu’un avocat de l’une des victimes considère la première interview du rappeur sur la tragédie.

Tony Buzbee représente la famille de Axel Acosta … un jeune de 21 ans décédé des suites de blessures subies lors du concert. Il dit qu’il a regardé les 50 minutes s’asseoir avec Charlamagne tha Dieu et a été offensé par ce qu’il considère comme Travis essayant de se présenter comme une victime.

« Axel Acosta et les nombreux autres tués ou blessés sont les victimes. Travis Scott, son entourage, les gestionnaires, les promoteurs, les managers, les accros et tous ceux qui lui permettent sont le problème. Tout ce que Travis Scott a fait ou dit depuis la mort de dix personnes et des centaines d’autres ont été blessés lors de son concert a été conduit par un avocat et calculé pour rejeter la faute de lui sur quelqu’un d’autre. »

Buzbee — qui est déjà a déposé une plainte de 750 millions de dollars contre Travis et d’autres – n’achète pas non plus la revendication de l’artiste il n’avait aucune idée du chaos que les fans traversaient dans la foule… même s’il ne l’a pas dit dans ses oreilles. Buzbee dit: « Il dit maintenant qu’il avait un écouteur et qu’on ne lui a pas dit ce qui se passait dans la foule. Cela soulève la question: avait-il un écouteur dans l’œil? Pourquoi a-t-il délibérément ignoré la mort et le chaos qui se produisent littéralement pieds de lui ?

Travis a reconnu avoir vu au moins un véhicule d’urgence dans le public … et une vidéo le montre en train de le signaler et semblant très perplexe quant à la raison pour laquelle il était là.

Buzbee pense que l’interview de Travis n’était qu’une tentative d’esquiver la responsabilité et la responsabilité – et, ce faisant, il dit que Travis « exacerbe davantage la douleur de ceux qui ont perdu des êtres chers. La famille d’Axel Acosta ne veut pas entendre les excuses de Travis Scott; les excuses n’apaisent pas leur chagrin et leur douleur. »

Il dit que lui et la famille d’Axel « ont l’intention de forcer Travis Scott à accepter la responsabilité de sa conduite, devant un tribunal, devant un jury ».