Travis Scott, Kylie Jenner et Apple Music suppriment les messages problématiques à la suite de la tragédie

Alors que des détails sur la tragédie d’Astroworld 2021 continuent d’émerger, les comptes associés au festival de musique ont supprimé certains messages alarmants qu’ils avaient publiés avant, pendant et après. Au moins 8 personnes sont mortes au festival de musique du rappeur Travis Scott vendredi soir à Houston, au Texas, et plus de 300 ont été blessées. Scott, Kylie Jenner et le compte officiel Apple Music ont maintenant tous supprimé les messages sur le concert.

Scott a organisé le festival Astroworld en plus d’en faire la tête d’affiche, et maintenant les fans reviennent sur son attitude cavalière envers la surpopulation. Des captures d’écran d’un tweet supprimé de mai montrent Scott disant: « NAW ET NOUS NOUS ENFONTONS TOUJOURS LES SAUVAGES !!!! » C’est un mauvais look étant donné que la foule densément peuplée s’est précipitée sur scène vendredi soir, se piétinant et se blessant les unes les autres. Pendant ce temps, la petite amie de Scott, Jenner, a publié une vidéo sur son histoire Instagram prise à l’arrière de la foule, qui montrait clairement que le concert se poursuivait malgré un véhicule EMT essayant de passer avec ses sirènes.

Travis Scott a encouragé ses fans à se faufiler dans le festival il y a bien longtemps. Et puis supprimé le tweet. #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/0whrPwdZqi – Mikey 🔪 (@marquisele) 6 novembre 2021

Enfin, les fans ont noté que le compte officiel Apple Music avait supprimé tous ses tweets Astroworld après la tragédie, sans commentaire ni explication. De nombreux fans ont pensé qu’il s’agissait d’une mauvaise réponse de la part d’une société qui a hébergé la diffusion en direct du concert en ligne.

La police de Houston a confirmé que 8 personnes étaient décédées lors du concert de vendredi soir, et une enquête est en cours. Un article sur le compte officiel d’Astroworld impliquait que les huit personnes étaient décédées d’un arrêt cardiaque, ce que de nombreux commentateurs trouvent suspect. Jusqu’à présent, les autorités n’ont pas pesé sur les théories de la spéculation ou du complot, mais la deuxième nuit du festival a été annulée.

kylie jenner a supprimé cette histoire instagram d’une voiture emt essayant de traverser la foule à #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/s0TIGZKyvY – ً (@quwrz) 6 novembre 2021

Scott lui-même a publié une déclaration publique samedi après-midi, déclarant: « Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld. Houston PD a tout mon soutien en tant que ils continuent de se pencher sur la perte tragique de vies humaines. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et leur soutien immédiats. «

Au lieu de s’attaquer à ce qui s’est passé hier soir de quelque manière que ce soit, Apple Music a plutôt supprimé tous ses tweets de Travis Scott pic.twitter.com/XbN21Iaxoh – Nick D (@ndimichino) 6 novembre 2021

De nombreux commentaires ont demandé plus d’explications et de responsabilisation de la part de Scott. Pendant ce temps, les autorités locales s’efforcent d’aider les familles à entrer en contact avec leurs proches qui auraient pu assister au spectacle vendredi soir. Les proches disparus qui ont assisté à Astroworld doivent appeler le 3-1-1 ou le 713-837-0311. Il existe également un centre de réunification au Wyndham Houston – Medical Center Hotel & Suites, situé au 8686 Kirby Drive à Houston.