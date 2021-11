Travis Scott Lawyer, le rappeur ne connaissait pas la portée de la tragédie d’Astroworld jusqu’au lendemain

Travis Scott et son équipe n’était pas consciente des pertes massives dans la foule lors de son spectacle alors qu’il continuait à se produire, a déclaré son avocat, qui affirme que les secouristes n’ont jamais relayé le message … et Travis ne connaissait pas la portée de ce qui s’est passé jusqu’à ce que le le prochain jour.

Ed McPherson était sur ‘GMA’ vendredi, disant qu’il y avait encore beaucoup à faire pour enquêter exactement sur ce qui n’allait pas la semaine dernière, mais il insiste sur le fait que son client était dans le noir.

McPherson dit que Travis n’avait aucune idée de la calamité dans la foule parce qu’il avait un écouteur qui hurlait de la musique, des lumières aveuglantes et que personne ne l’avait prévenu. Comme nous l’avons signalé, Travis est même parti après le concert et a contacté Dave & Busters pour un après la fête … ignorant que des personnes étaient mortes et des centaines de blessés.

McPherson souligne la vidéo désormais virale de Travis arrêtant le spectacle pour obtenir l’aide d’un fan qui s’était évanoui. Il dit également qu’il était difficile pour Travis de déterminer qu’à un moment donné, il y avait une ambulance dans la foule… disant que cela ressemblait plus à une voiturette de golf avec des lumières.

Lorsqu’on lui a demandé si Travis incitait ou non son public à devenir agressif en leur disant de « faire rage » – une phrase qu’il utilise depuis des années – McPherson dit que Travis essayait simplement d’amener son public dans le spectacle et d’avoir une bonne temps.

TMZ a cassé l’histoire, des flics de Houston ont été vus prendre des photos et des vidéos tandis que Travis a confirmé 25 minutes après que l’événement était considéré comme un « événement faisant de nombreuses victimes ». McPherson dit que c’est une preuve supplémentaire que Travis n’avait aucune idée de ce qui se passait. L’avocat fait remarquer que si les flics ne savaient pas… comment Travis le pourrait-il ?

Jeudi, 22 ans Bharti Shahani a succombé à ses blessures souffert pendant le spectacle, elle aurait été piétinée lors d’un écrasement de foule, souffrant de plusieurs crises cardiaques et déclarée en état de mort cérébrale.

Bharti est la 9ème victime du Festival Astroworld.