Travis Scott, Live Nation touché par plus de 100 poursuites suite à la tragédie d’Astroworld

Travis Scott et les problèmes juridiques de la société événementielle Live Nation découlant de la catastrophe d’Astroworld le 5 novembre à Houston ont continué de s’accumuler au cours du week-end.

Vendredi, au moins 108 poursuites avaient été déposées en lien avec la tragédie, selon le New York Post. Au moins 98 de ces poursuites ont été déposées par un éminent avocat des droits civiques Benjamin Crump. Le bureau de Crump n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires dimanche matin.

« Nous veillerons à ce qu’ils obtiennent justice car cela n’aurait jamais dû arriver », a déclaré Crump aux journalistes lors d’une conférence de presse vendredi matin.

Jusqu’à présent, le festival de musique Astroworld prévu sur deux jours au stade NRG – où une foule importante a submergé le personnel de l’événement, entraînant le piétinement de certains participants et d’autres l’évanouissement – ​​a entraîné la mort d’au moins neuf personnes et des blessures à environ 300 de plus.

Les poursuites déposées auprès du tribunal de district du comté de Harris à Houston ont nommé Scott, Live Nation et Canard, qui est apparu sur scène lors du spectacle. Parmi les autres accusés, citons la maison de disques de Scott, Cactus Jack Records LLC, la société de production Scoremore LLC, le producteur Sascha Stone Guttfreund, et ASM Global, qui gère le NRG Stadium.

La star du rap Travis Scott regarde avant le récent sixième match des World Series 2021 entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta au Minute Maid Park de Houston. (Photo : Carmen Mandato/.)

Le propriétaire du stade Convention Corp. et Harris County Sports ont également été nommés dans au moins une des poursuites, selon le Post, ainsi que Contemporary Services Corp., une société de gestion des foules et de sécurité. La famille de 9 ans Ezra Blount a déposé une plainte mardi. Le père de Blount a déclaré vendredi à ABC-13 que son fils était toujours sous assistance respiratoire après avoir été piétiné lors du concert deux semaines auparavant.

Pom-pom girl du lycée Cy Fair celui de Madison Dubiski les parents ont également déposé une plainte pour mort injustifiée au nom de leur fille, qui avait 23 ans lorsqu’elle a été tuée. Un procès prétend que des membres de la foule d’Astroworld ont agressé sexuellement plusieurs femmes au cours de l’événement, a rapporté le Post.

Étudiant Texas A&M Bharti Shahani, 22 ans, est le dernier à mourir des suites de blessures subies à Astroworld. Elle était en voie d’obtenir son diplôme au printemps 2022. La sœur de Shahani Namrata a déclaré à Associated Press que les derniers mots de son frère étaient « Ça va ? » Une affaire déposée en son nom mardi a été retirée lorsqu’elle est décédée un jour plus tard.

Scott et les organisateurs d’événements Astroworld ont fait l’objet de critiques pour avoir prétendument omis d’arrêter le concert après que plusieurs personnes aient été vues évanouies au milieu de la foule. Au moins une vidéo de l’incident montrait Scott arrêtant le spectacle et demandant à la sécurité d’aider une personne qu’il avait vue perdre connaissance.

Une enquête criminelle sur l’événement a été ouverte, selon l’Associated Press. Les agents des forces de l’ordre qui ont travaillé sur l’événement ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour arrêter les événements tragiques, selon la fuite audio du trafic radio obtenue par le Houston Chronicle. Certains ont déclaré avoir vu des gens escalader une porte lors du spectacle tout en essayant de s’échapper de certaines zones au milieu de l’afflux de foule.

