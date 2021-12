Travis Scott nie toute responsabilité légale dans sa première interview après la tragédie d’Astroworld

Travis Scott s’exprime pour la première fois publiquement sur la tragédie du concert d’Astroworld qui a fait 10 morts et d’innombrables blessés. Le rappeur a nié savoir quoi que ce soit sur le chaos qui régnait dans la foule au milieu des multiples poursuites intentées contre lui lors d’une discussion d’une heure avec Charlamagne tha God le 9 décembre.

« Je ne connaissais les détails exacts que quelques minutes avant la conférence de presse », a-t-il déclaré à propos de l’afflux fatal de foule. « Et même à ce moment-là, vous vous dites : « Attendez, quoi ? » … Les gens s’évanouissent, il se passe des choses lors des concerts, mais quelque chose comme ça… », a-t-il poursuivi avant de s’arrêter. Scott a également nié avoir entendu quoi que ce soit de la foule pour l’amener à arrêter la représentation, affirmant qu’il « n’avait tout simplement pas entendu » la détresse du public lorsqu’il s’était enregistré.

« Vous voulez vous assurer que les fans reçoivent l’attention dont ils ont besoin », a-t-il déclaré. Chaque fois que je pouvais voir quelque chose comme ça, je le faisais. Je l’ai arrêté plusieurs fois pour m’assurer que tout le monde allait bien. Et je m’éloigne vraiment de l’énergie des fans en tant que collectif – appel et réponse. Je n’ai tout simplement pas entendu ça. » De la musique et des lumières aux éléments pyrotechniques du spectacle, Scott a dit qu’il était difficile de voir quoi que ce soit d’anormal.

« Vous ne pouvez aider que ce que vous pouvez voir et quoi qu’on vous dise, chaque fois qu’ils vous disent d’arrêter, vous arrêtez », a-t-il déclaré. Interrogé sur la culture « déchaînée » entourant ses émissions, Scott a déclaré qu’il essayait d’équilibrer ce que les fans veulent avec la sécurité. « C’est quelque chose sur lequel je travaille depuis un certain temps, c’est de créer ces expériences et d’essayer de montrer que ces expériences se déroulent dans un environnement sûr », a-t-il déclaré. « Nous, en tant qu’artistes, nous faisons confiance aux professionnels pour quand des choses arrivent que les gens peuvent partir en toute sécurité. Et cette nuit était juste comme un spectacle ordinaire, ça m’a semblé, en ce qui concerne l’énergie. »

« Je n’avais pas l’impression, vous savez… que les gens ne se sont pas présentés là juste pour faire du mal », a-t-il poursuivi. « Les gens sont venus juste pour passer un bon moment, puis quelque chose de malheureux s’est produit et je pense que nous devons vraiment comprendre ce que c’était. » Scott a ajouté qu’il n’y a « pas de définition de manuel » de la rage, mais que ses concerts sont censés être « fun », pas « mal ». Il a noté: « Il s’agit de lâcher prise et de s’amuser, d’aider les autres et de s’aimer. »