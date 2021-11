Travis Scott offrira des remboursements complets à tous les participants d’Astroworld

Travis Scott remboursera intégralement tous les participants qui ont acheté des billets pour le festival Astroworld après qu’une « affluence de foule » a entraîné un « événement faisant de nombreuses victimes » qui a fait huit morts vendredi soir. Scott, l’organisateur du festival de Houston, au Texas, qui a été formé en 2018, serait « désemparé » à la suite de la tragédie, Variety rapportant qu’il avait l’intention de rembourser intégralement les spectateurs de l’événement, qui a vu environ 50 000 personnes se sont rassemblées au parc NRG.

L’incident a commencé vers 21h15 vendredi, quelques minutes seulement après que Scott soit monté sur scène, selon le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña, qui a déclaré aux journalistes que « la foule a commencé à se comprimer vers le devant de la scène et les gens ont commencé à paniquer. » Les détails de ce qui s’est passé exactement restent flous, bien que des vidéos de la nuit partagées sur les réseaux sociaux montrent la foule criant à l’aide et appelant Scott à arrêter sa performance alors que des personnes auraient fait un arrêt cardiaque et auraient été piétinées, faisant huit victimes et des centaines de blessures. Scott, dans un communiqué ce week-end, a déclaré que « Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent d’examiner la perte tragique de vies humaines » et a confirmé qu’il était « engagé à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et soutenir les familles dans le besoin. . »

À la suite de la tragédie, un certain nombre d’artistes qui devaient se produire à Astroworld, qui a ensuite été annulé, ont partagé leurs condoléances en ligne. SZA, qui est montée sur scène à 19h30, a tweeté qu’elle était « sans voix à propos d’hier soir, je suis en fait sous le choc [and] Je ne sais même pas quoi dire… je prie juste pour tout le monde à Houston, en particulier les familles de ceux qui ont perdu la vie. pensées » à « toutes les vies perdues, leurs familles et tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie ». les victimes, âgées de 14 à 27 ans. Il a demandé aux familles des personnes impliquées dans la tragédie de contacter Shawn Holiday, un membre de son équipe de direction.

À l’heure actuelle, une enquête sur l’incident est en cours. Le premier procès lié à la tragédie a déjà été déposé contre Scott et Live Nation alléguant une négligence pour l’événement et la tragédie qui en a résulté. Scott, quant à lui, se serait depuis retiré de sa performance en tête d’affiche au Day N Vegas Festival le samedi 13 novembre.