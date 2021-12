Travis Scott parle avec Charlamagne Tha God à propos d’Astroworld

Crédit photo : YouTube Charlamagne Tha God

Travis Scott a donné une interview publique pour la première fois après la tragédie d’Astroworld, parlant avec Charlamagne Tha God.

L’interview d’une heure est actuellement disponible sur YouTube, les deux rappeurs ayant une conversation franche sur ce qui s’est passé à Astroworld. Charlamagne demande à Scott quand il a appris que le concert devenait un événement faisant de nombreuses victimes. Scott dit qu’il n’était pas au courant jusqu’à quelques instants avant la conférence de presse le déclarant.

« Même après le spectacle, vous entendez juste des choses, mais je ne connaissais les détails exacts que quelques minutes avant la conférence de presse. Mais même à ce moment-là, vous êtes juste du genre ‘attendez, quoi?’ » Le rappeur dit qu’il n’a pas entendu de cris de la foule pour arrêter le spectacle.

« C’est tellement fou parce que je suis aussi cet artiste – comme à chaque fois que vous pouvez entendre quelque chose comme ça, vous voulez arrêter le spectacle », dit Scott. « Vous voulez vous assurer que les fans reçoivent l’attention dont ils ont besoin. Chaque fois que je pouvais voir quelque chose comme ça, je l’ai fait. Je l’ai arrêté plusieurs fois pour m’assurer que tout le monde allait bien. Et je m’éloigne vraiment de l’énergie des fans en tant que collectif – appel et réponse. Je n’ai tout simplement pas entendu cela.

Charlamagne demande également à Travis Scott dans l’interview d’aborder la «culture de la rage» qui est devenue une partie de ses concerts en direct ces dernières années.

Dans un fil Reddit de 2019, un nouveau fan de Scott demande à la vieille garde d’expliquer pourquoi ils s’appellent « rageurs ». « Parce que Trav est le meilleur artiste live et que ses concerts sont littéralement fous », écrit un fan. « On ne peut pas aller à un concert sans rager. Si vous ne partez pas avec du sang sur vous, alors êtes-vous même allé ?

« Je travaille depuis un moment sur la création de ces expériences et j’essaie de montrer que ces expériences se déroulent dans un environnement sûr », a déclaré Scott à Charlamagne en abordant sa culture de la rage. « Nous, en tant qu’artistes, nous faisons confiance aux professionnels lorsque des choses se produisent que les gens peuvent quitter en toute sécurité. »

«Et cette nuit était comme un spectacle ordinaire, ça m’a semblé, en ce qui concerne l’énergie. Je n’avais pas l’impression, vous savez… que les gens ne se sont pas présentés là juste pour faire du mal. Les gens sont venus juste pour passer un bon moment, puis quelque chose de malheureux s’est produit, et je pense que nous devons vraiment comprendre ce que c’était.

Scott rejette également le blâme sur les « professionnels » plus tard dans la conversation. Il dit que les artistes doivent faire confiance aux professionnels pour s’assurer que le public est en sécurité pendant le concert. « Je contrôle juste ce que je peux sur scène, et ensuite vous avez les professionnels pour contrôler ce qu’ils peuvent dans la foule. »

Scott ne mentionne jamais non plus qui sont exactement ces « professionnels » à blâmer. Il ne mentionne jamais Live Nation et ScoreMore, les promoteurs du concert. « Ils font leur travail de mise en place de ces choses, donc lorsque nous examinons ce qui s’est spécifiquement passé ici, j’ai l’impression que même eux peuvent en quelque sorte aider à comprendre ce qui s’est passé dans un sens. »