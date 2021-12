Travis Scott parle d’Astroworld avec Charlamagne et nie être au courant des blessures des fans

Lire du contenu vidéo

Travis Scott brise son silence pour la première fois depuis Astroworld, insistant sur le fait qu’il ne connaissait pas la gravité de ce qui se passait dans la foule, et alléguant que la personne à son oreille n’a jamais exprimé l’urgence d’arrêter immédiatement le spectacle.

Travis s’est assis avec Charlamagne tha Dieu pendant près d’une heure pour parler de tout sur le tragique festival de Houston. Travis dit qu’il se sent responsable de comprendre ce qui n’allait pas, mais qu’il a fait tout ce qu’il pouvait avec les connaissances qu’il avait pendant le spectacle.

Travis affirme que son « in-ear » lui a dit de mettre fin à l’émission « après l’invité » AKA Canard, et qu’on ne lui a jamais dit à quel point les choses allaient mal dans la foule.

Parfois, Travis était clairement émotif – surtout lorsqu’il parlait des familles qui ont perdu des êtres chers – et dit même avoir rencontré certains d’entre eux en privé.

Travis dit: « Ils ont perdu leurs proches, je veux juste toujours être là pour eux, je vais résoudre ce problème et m’assurer que cela ne se reproduise pas à l’avenir et être la voix numéro un pour cela. Nous devons le comprendre dehors. »

Charlamagne a demandé à Travis s’il se sentait responsable de ce qui s’est passé, et bien que Travis admet qu’il était le visage du festival, il dit qu’il pense que sa responsabilité est maintenant de comprendre ce qui n’a pas fonctionné et comment l’empêcher à l’avenir. En d’autres termes, il n’assume jamais la responsabilité et ne rejette la faute sur personne d’autre.

Alors qu’il a subi des pressions à plusieurs reprises pour dire qui était responsable, TS ne donne jamais de réponse directe, prêchant principalement un message de prévention future.

Il dit cependant qu’en tant qu’artiste, lui et son équipe se concentrent sur la créativité du spectacle … pas tellement sur la sécurité et la logistique – quelque chose qui est géré par les promoteurs.

Une possibilité de sécurité suggérée par Travis – bien que la façon dont cela fonctionnerait soit encore dans l’air – est d’équiper les bracelets des festivals de fans de trackers de santé et de localisation pour identifier les problèmes dans la foule.

Travis dit qu’il n’a jamais entendu les appels de la foule, lui demandant d’arrêter … et dit qu’il a fait de son mieux lors de spectacles dans le passé – et même à Astroworld – pour arrêter le spectacle quand il pouvait voir que quelqu’un avait besoin d’aide.

TMZ a dévoilé l’histoire … il y a eu une rupture apparente de communication entre le moment où le service d’incendie de Houston a déclaré que le concert était un « événement faisant de nombreuses victimes » et l’heure à laquelle le spectacle s’est terminé. Nous avons obtenu une vidéo montrant des flics regardant et enregistrant l’émission près de 30 minutes après la prétendue déclaration.

Scott était fortement critiqué pour les photos lui montrant jouer au golf avec Mark Wahlberg et Michael Jordan sur Thanksgiving. Charlamagne demande à Travis pourquoi il a choisi d’y aller, et bien qu’il ne se soit pas vraiment développé, Travis a déclaré que Mark et Jordan étaient de bonnes personnes pour lui, et que c’était juste une chose pour les vacances.

Enfin, vers la fin de l’interview, Charlamagne demande à Travis s’il pourra jamais se remettre ou se pardonner pour ce qui s’est passé, ce à quoi Travis répond : « C’est dur, mes intentions n’étaient pas de blesser ou de nuire à leurs familles, Je voulais qu’ils vivent une bonne expérience, quand mes fans sont venus me voir, c’est une connexion.