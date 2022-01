Travis Scott poursuivi en France pour la pochette de l’album Centaur ‘La Flame’

Travis ScottLa pochette de l’album d’il y a des années le met dans l’eau chaude en France … où un artiste ne dit certainement pas « c’est la vie » sur ce qu’il prétend être un vol pur et simple de son art.

Un homme du nom de Mickaël Méhala — qui passe aussi Noir Enfantin — poursuit Travis dans son pays d’origine, où il allègue que le rappeur a détourné ses illustrations originales pour l’album « Travis La Flame » … un projet de compilation officiel qui comprend de nombreuses chansons de sa mixtape « Days Before Rodeo », parmi autres.

La pochette de l’album est bien connue des fans de TS… et a même été présentée sur la page YouTube de Travis et la page Tidal à un moment ou à un autre. C’est un problème pour Mehala, qui prétend avoir créé cette pièce lui-même en 2015 et l’avoir envoyée à Trav via Instagram DM en 2016 – la même année que « La Flame » est tombée – afin qu’il puisse la voir et la partager avec les fans.

Mehala dit qu’il n’a jamais eu de nouvelles de Travis, mais voilà … il a vu son art centaure figurer au premier plan lorsque «La Flame» a été lancé, ce qui était une grande nouvelle à l’époque.

Dans les documents juridiques français, obtenus par TMZ, Mehala affirme avoir officiellement enregistré un droit d’auteur pour l’art en février 2019. Il dit également qu’il faisait exploser Travis et son équipe de direction à ce sujet, et a finalement entendu l’un de ses avocats en l’été 2019.

Il affirme que l’avocat lui a dit que Travis n’était pas au courant d’utiliser des œuvres d’art appartenant à quelqu’un en particulier. Alors que le procès note que le tir du centaure a depuis été retiré de plusieurs plates-formes portant «La Flame» … Mehala veut apparemment toujours sa journée devant le tribunal.

Il veut aussi de l’argent, ou comme dirait Travis… de l’argent, et beaucoup d’argent. Mehala poursuit pour des centaines de milliers de dollars et le contrôle exclusif de son centaure à l’avenir.

Nous avons contacté l’équipe de Travis, mais pas encore de réponse.