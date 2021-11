Travis Scott poursuivi en justice par la famille d’un adolescent de 14 ans tué à Astroworld

La famille de John Hilgert, 14 ans, a déposé une plainte mercredi contre Travis Scott après que Hilgert a été tué lors d’une vague de foule présumée au festival de musique Astroworld.

Dans son procès, la famille demande des changements pour rendre les concerts plus sûrs pour les fans, selon les rapports. Les changements suggérés incluent une meilleure sécurité, plus d’installations médicales et des sièges attribués.

La famille de John Hilgert, 14 ans, a déposé une plainte contre Travis Scott et d’autres. (Jamaal Ellis/Houston Chronicle via AP)

« Personne ne devrait mourir en allant à un concert », a déclaré l’avocat Richard Mithoff dans une déclaration à Fox 26 Houston.

Hilgert était en première année au Memorial High School de Houston.

LES FAMILLES DE L’ILLINOIS ENTENTENT EN PROCÉDURE CONTRE TRAVIS SCOTT, LIVE NATION

« La douleur de la perte de notre fils John qui n’est pas rentré vivant à la maison après un événement comme celui-ci est intolérable », a déclaré M. Hilgert à Fox26. « C’était un beau jeune homme qui voulait simplement profiter de son premier concert avec des amis, avec qui il aimait passer du temps plus que toute autre chose. »

L’avocat de la famille représente également un ami de Hilgert qui a été blessé lors de la vague de foule signalée mais s’en est sorti.

La famille demande des changements pour rendre les concerts plus sûrs après la mort de 10 personnes dans une vague de foule présumée. (Brandon Bell/.)

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Scott se produisait sur scène pendant la vague qui a fait dix morts et a depuis été critiqué pour avoir permis au spectacle de continuer alors que les gens se débattaient dans la foule.

Le rappeur affirme qu’il ne connaissait pas la gravité de la situation.

Le rappeur et les organisateurs d’événements ont été la cible de plusieurs poursuites. (Amy Harris/Invision/AP, dossier)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Scott et les organisateurs d’événements ont été la cible de plusieurs poursuites suite aux décès d’Astroworld. Dix personnes sont mortes et d’autres ont été blessées.