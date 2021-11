Travis Scott poursuivi par une victime d’Astroworld de 9 ans, Ben Crump porte plainte

Ezra Blount, la plus jeune victime de la tragédie du concert Astroworld, poursuit Travis Scott et Live Nation pour les blessures horribles qu’il a subies – des blessures qui pourraient encore lui coûter la vie.

Ezra est l’enfant de 9 ans qui a été « piétiné presque à mort » lors du concert du vendredi soir à Houston. Selon le procès, déposé par un célèbre avocat des droits civiques Ben Crump, Ezra a été « soudain forcé de regarder avec terreur plusieurs spectateurs blessés et tués » lors de l’afflux de foule.

Dans des documents, obtenus par TMZ, Crump dit qu’Ezra a été « donné à coups de pied, piétiné et piétiné » alors que les gens autour de lui soulevaient « des corps inconscients d’amis et d’étrangers et les surfaient au-dessus de la foule, dans l’espoir de les envoyer en sécurité. . »

Le costume décrit de manière vivante de nombreuses images que nous avons vues dans les vidéos du concert malheureux, ajoutant que de nombreuses personnes criaient à « l’aide pour la RCR et suppliaient » Travis et les organisateurs de concerts d’arrêter le concert.

Selon la poursuite, Ezra reste dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire après avoir subi de graves dommages au foie, aux reins et au cerveau … et les blessures affecteront sa qualité de vie et sa « capacité à grandir et à prospérer ».

Le procès rejette la responsabilité des blessures d’Ezra sur Travis, Live Nation et plusieurs autres entités … affirmant qu’ils « ont cruellement manqué à leur devoir de protéger la santé, la sécurité et la vie » de tous les spectateurs. Plus précisément, Crump dit qu’ils n’avaient pas assez de sécurité pour mettre en œuvre des mesures de contrôle des foules et un soutien médical d’urgence.

Crump dit à TMZ que les principaux coupables du fiasco d’Astroworld sont Live Nation et les promoteurs et organisateurs de concerts. La poursuite les accuse de négligence grave qui a directement causé les blessures d’Ezra et « une douleur émotionnelle et une angoisse mentale indescriptibles. Ezra et son père demandent des dommages-intérêts généraux, ainsi que des dommages-intérêts exemplaires.