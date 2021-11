Travis Scott poursuivi pour la tragédie d’Astroworld qui a fait 8 morts

l’avocat de Manuel, Steve Kherkher du cabinet Kherkher Garcia, a fait une déclaration à E! News le dimanche 7 novembre déclarant en partie : « En tant que fiers résidents de Houston, nous sommes écoeurés par la tragédie dévastatrice qui a eu lieu vendredi soir…[Travis Scott] et ceux qui ont promu et soutenu ce concert doivent assumer la responsabilité de leurs actes odieux. »

De plus, le spectateur Kristian Paredes a également déposé une plainte contre Travis et Live Nation, en plus de Canard et Harris County Sports & Convention Corporation, citant la négligence.

D’après le procès obtenu par E! News, Drake serait « monté sur scène aux côtés de Travis Scott et a aidé à exciter la foule », et « la foule est devenue chaotique et une bousculade a commencé à faire huit morts et des dizaines, dont Kristian Paredes, gravement blessé ».

Live Nation, ScoreMore, ASM Global, Harris County Sports & Convention Corporation et le NRG Stadium (où le spectacle a eu lieu) n’ont pas immédiatement répondu à E! Demande de commentaires de News. Les représentants de Travis et Drake n’ont pas encore répondu à E! Demande de commentaires de News.