Travis Scott reçoit des critiques après avoir remercié tout le monde sauf Kylie Jenner lors du discours d’acceptation des VMA

Les fans de Kar-Jenner ne sont pas satisfaits de Travis Scott. Scott est le partenaire de longue date de la plus jeune du clan, Kylie Jenner. Les deux sont parents de Stormi Webster, 3 ans, et ont récemment confirmé qu’ils attendaient leur deuxième enfant ensemble dans une annonce Instagram réconfortante. Alors que leur relation semble solide et que le couple agrandit sa famille, Scott a commis une grave erreur, du moins selon les téléspectateurs des MTV Video Music Awards 2021, lorsqu’il a exclu Jenner de son discours de remerciement. La cérémonie a été retransmise en direct le dimanche 12 septembre depuis le Barclay’s Center de Brooklyn, New York.

Scott a remporté le prix de la meilleure vidéo hip-hop pour “Franchise” avec Young Thug et MIA Scott a battu d’autres poids lourds Cardi B. et Megan Thee Stallion, Drake et Lil Durk, Moneybagg Yo et Polo G. Tandis que Scott l’a remercié et la fille de Jenner, il n’a pas remercié la mère de ses enfants et les médias sociaux l’ont remarqué. “D’abord, je veux remercier Dieu, ma mère, Stormi [Webster]”, a déclaré Scott avant de remercier sa maison de disques et de crier ses fans.

.@trvisXX remerciant Stormi 🥺🥺 #VMAs pic.twitter.com/Ec9BC5b2ox – PrettyLittleThing (@OfficialPLT) 13 septembre 2021

Travis Scott : “… d’abord je veux remercier Dieu, ma mère, Stormi…” Kylie Jenner : #VMA #VMA pic.twitter.com/ubmxBOq5Tw – Beauté inconnue 🦄 (@2beAbeauty) 13 septembre 2021

“Je veux remercier Dieu, ma mère, Stormi” – Travis Scott aux #VMAs Kylie regarde à la maison : pic.twitter.com/Ud43q1BpzN – Poussins au bureau (@ChicksInTheOff) 13 septembre 2021

Mais il y avait un utilisateur de Twitter qui n’était pas d’accord que Scott méritait le prix. Au lieu de cela, ils pensent que le WAP de Cardi B. et Megan Thee Stallion aurait dû gagner.

Je suis désolé, mais comment diable Travis Scott a-t-il réussi à vaincre le WAP ?? Je suis vraiment confus rn ….🧐 #VMAs pic.twitter.com/URxoSSxJa7 – Bruce Dewayne The Rock-y Balboa 🦇🏋🏾🥊 (@Dewayne_givens) 13 septembre 2021

Quoi qu’il en soit, Scott a reçu un amour majeur de Justin Beiber ce soir, qui a révélé que Scott était une inspiration pour lui. “Mec, tu m’inspires tellement, merci d’être toi”, a-t-il dit à Scott en acceptant son propre prix.