Travis Scott serait éliminé de la programmation du Coachella Festival 2022 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Travis Scott serait éliminé de la programmation du Coachella 2022 Festival, en raison du drame survenu au festival Astroworld, lors d’un show du rappeur américain.

C’est ce qu’a annoncé Variety, notant que le représentant de Travis Scott se bat pour que les organisateurs du Coachella Festival 2022 maintiennent le rappeur dans leur line-up.

Pourtant, les médias spécialisés affirment que les responsables du Coachella Festival 2022 sont déterminés à écarter Travis Scott de la programmation, cela ne les dérange donc pas de payer des amendes.

C’est en août dernier qu’a été dévoilée la programmation du Coachella Festival 2022. Travis Scott et Rage Against The Machin ont été annoncés comme les artistes principaux de la programmation.

Cependant, cela pourrait ne pas arriver dans le cas de Travis Scott, à la suite de la tragédie survenue au festival Astroworld début novembre.

Alors que Travis Scott présentait un spectacle lors de l’événement musical, une bousculade humaine a été enregistrée qui a tué 10 personnes, dont un garçon de 9 ans.

Depuis, Travis Scott est la cible de critiques et de poursuites judiciaires, chose dans laquelle les organisateurs du Coachella Festival 2022 ne seraient pas disposés à s’impliquer.

Pour cette raison, selon Variety, ils veulent éliminer Travis Scott de la programmation, quitte à payer une amende pour l’annulation de son émission.

Source : SDP