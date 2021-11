Travis Scott rend hommage aux spectateurs qui ont perdu la vie lors de son événement Astroworld Festival le 5 novembre.

« Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir », a-t-il déclaré dans un communiqué sur Twitter le lendemain matin, samedi 6 novembre. « Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui sont touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld. Houston PD a mon soutien total alors qu’ils continuent à se pencher sur la perte tragique de vies. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et soutien immédiats. Je vous aime tous. «

Selon des responsables, huit personnes ont été confirmées mortes après l' »incident de masse » qui a eu lieu lors du concert de l’artiste au NRG Park de Houston. Lors d’une conférence de presse, les autorités ont déclaré qu’après 21 heures, heure locale, le 5 novembre, la foule « a commencé à se comprimer vers le devant de la scène », provoquant panique et blessures. « Les gens ont commencé à tomber, à perdre connaissance », ont déclaré des responsables, « et cela a créé une panique supplémentaire ».