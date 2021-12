Travis Scott veut exiger la suppression d’Astroworld, présente la première réponse de multiples.

TMZ rapporte que le bébé papa de Kylie Jenner ne pense pas qu’il devrait être lié au procès concernant la tragédie d’Astroworld, il demande donc au juge de rejeter l’un des procès.

Le rappeur a présenté des documents juridiques, obtenus par TMZ, niant les accusations portées contre lui par un homme du nom de Jessie Garcia, qui allègue qu’il était en public au festival. Travis demande que son action en justice soit rejetée avec préjudice, en particulier en ce qui concerne Travis Scott, sa société Jack Enterprise et sa marque / fondation Cactus Jack.

Travis émet un « déni général », qui est un terme juridique dans les poursuites civiles qui permet une réponse générale à toutes les accusations portées contre lui.

Selon le site Internet, en d’autres termes, Travis Scott précise que les morts et les blessures ne relèvent pas de sa responsabilité et demande au juge de rejeter la poursuite contre lui et ses entreprises.

Des sources ont déclaré au média que Travis prévoyait de donner la même réponse à toutes les poursuites civiles engagées contre lui, qui sont assez nombreuses. Cependant, vous pouvez le faire en une seule fois : la semaine dernière, une requête a été déposée pour regrouper les 275 affaires qui ont été déposées jusqu’à présent, en un « litige multi-districts » qui consoliderait de nombreuses poursuites.

La raison en est que bon nombre des accusations sont «étrangement similaires», donc pour améliorer les choses, ils demandent qu’un juge soit affecté à l’affaire. Le tribunal n’a pas encore statué.

Jusqu’à présent, Travis avait nié toute responsabilité dans des déclarations publiques, affirmant qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait cette nuit-là, mais il l’a maintenant officialisé auprès du tribunal.

Travis a proposé de payer les frais funéraires des victimes et a été refusé.

Soit dit en passant, il y a un rapport qui dit Travis Scott et Kylie Jenner sont en couple, malgré le rapport du magazine W qui dit le contraire. C’était la couverture qu’ils ont retirée de la circulation parce qu’elle est sortie juste après la tragédie.

Travis Scott (avec d’autres) fait face à un procès de 2 milliards de dollars, ce qui représente plus de 200 victimes présumées du festival Astroworld.