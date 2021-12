Travis Scott veut que la combinaison Astroworld soit rejetée et dépose la première réponse de beaucoup

Travis Scott ne croit pas qu’il devrait être lié à un litige en ce qui concerne la tragédie qui s’est produite à Astroworld … c’est pourquoi il demande à un juge d’annuler l’une des poursuites contre lui.

Le rappeur vient de déposer des documents juridiques, obtenus par TMZ, niant les allégations contre lui par un gars nommé Jessie Garcia, qui prétend qu’il était dans la foule au festival. Trav demande que son action soit rejetée avec préjugé … en particulier, en ce qui concerne TS lui-même, sa société (Jack Enterprises) et sa fondation/label (Cactus Jack).

Travis émet un « déni général », qui est un terme juridique dans les poursuites civiles qui permet de soumettre une réponse globale à toutes les allégations portées contre eux.

En d’autres termes, Travis précise que les morts et les blessures ne sont pas de sa responsabilité, et il demande au juge d’engager des poursuites contre lui et ses entités.

BTW, des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … Travis prévoit de publier une réponse similaire pour chaque action civile contre lui – et croyez-nous, il y en a beaucoup. Il pourrait peut-être le faire d’un seul coup – la semaine dernière, une requête a été déposée pour combiner les 275 affaires déposées jusqu’à présent en un « litige multi-districts », qui regrouperait de nombreuses poursuites.

La raison de la demande est que de nombreuses réclamations sont étrangement similaires … donc juste par souci d’efficacité, ils demandent qu’un juge soit affecté à l’affaire. Le tribunal n’a pas encore statué.

Quoi qu’il en soit, la position de Travis est maintenant claire … jusqu’à présent, il n’a nié sa responsabilité que par des déclarations publiques – disant qu’il n’était pas au courant de ce qui se passait cette nuit-là – mais maintenant, il le rend officiel.