Travis Scott’s Astroworld Festival : 8 morts, des dizaines de blessés

HOUSTON —

Les autorités cherchaient des réponses après qu’un festival de musique de Houston s’est terminé en tragédie vendredi soir, lorsqu’au moins huit personnes – les 14 plus jeunes – ont été tuées alors que la foule se dirigeait vers une scène pendant que la star du hip-hop Travis Scott se produisait. Des dizaines d’autres ont été blessés alors que les ambulances se précipitaient et que le spectacle continuait.

La catastrophe – la plus meurtrière lors d’un concert américain depuis une fusillade de masse en 2017 lors d’un festival de musique country à Las Vegas – s’est déroulée vers 21h30 vendredi lors de la performance de la tête d’affiche, le rappeur né à Houston Scott, qui a fondé l’Astroworld Festival en 2018 .

Le maire de Houston, Sylvester Turner, s’exprimant lors d’une conférence de presse samedi, a décrit « une tragédie à de nombreux niveaux différents » et a juré que « cet incident fait l’objet d’une enquête approfondie ». Turner, qui a déclaré que les sept personnes identifiées parmi les morts étaient âgées de 14 à 27 ans, a déclaré qu’il y avait « beaucoup de questions sans réponse » qui pourraient prendre des semaines pour enquêter. Il a dit qu’une huitième personne, un homme, n’est toujours pas identifiée.

« Il se peut bien que cette tragédie soit le résultat d’événements imprévisibles, de circonstances qui n’auraient pas pu être évitées », a déclaré la juge Lina Hidalgo, la plus haute élue du comté de Harris, lors de la conférence. « Mais jusqu’à ce que nous le déterminions, je poserai les questions difficiles. »

Les responsables ont estimé qu’environ 50 000 personnes assistaient à l’événement en plein air à NRG Park lorsque la foule a commencé à « se comprimer vers le devant de la scène », a déclaré le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña. « Cela a provoqué une certaine panique et a commencé à causer des blessures. » Peña a ajouté que le festival était bien en deçà des 200 000 capacités autorisées par le code de prévention des incendies.

Des témoins ont décrit une scène de confusion et de chaos.

« C’était comme un effet d’entraînement. Une personne a poussé et tout le monde est parti », a déclaré Gerardo Abad Garcia, 25 ans, de Denver, croisant les bras devant sa poitrine pour montrer à quel point il était « compressé » comme « une sardine dans une boîte ».

« Il n’y avait comme aucun flux d’air là-dedans. C’était comme un instinct primaire : je devais sortir », a déclaré Garcia.

Les fans devant la porte du Festival Astroworld 2021 au NRG Park à Houston vendredi.

(Erika Goldring / WireImage via .)

Environ 30 minutes après le début d’un livestream Apple Music de l’ensemble de Scott, il remarque des lumières clignotantes bleues et rouges sur le sol du festival et dit : « Il y a une ambulance dans la foule. Whoa, whoa, whoa.

Après une minute de pause, Scott annonce : « Vous savez tous ce que vous êtes venus faire », la musique reprend et le concert continue.

Alors que les responsables ont déclaré que l’ensemble « s’est terminé tôt dans l’intérêt de la sécurité publique », la performance Astroworld de 25 chansons de Scott s’est poursuivie pendant environ 40 minutes de plus, se terminant par les deux mêmes chansons, « Sicko Mode » et « Goosebumps » avec lesquelles il a terminé à Le festival Rolling Loud de New York en octobre.

Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a déclaré que la police avait mis fin à l’événement aussi vite qu’elle le pouvait.

À « 9h30, juste là, c’est à ce moment-là que quelques personnes ont commencé à descendre. Nos gens sont intervenus et sont immédiatement allés voir le producteur et lui ont dit que les gens descendaient. Cette émission s’est terminée à 22h10 », a déclaré Finner.

«Vous ne pouvez pas simplement fermer lorsque vous avez 50 000 individus aussi jeunes. Vous pouvez avoir des émeutes », a-t-il déclaré.

Selon le maire Turner, il y avait 528 policiers sur les lieux ainsi que 755 agents de sécurité fournis par la société de concerts Live Nation.

Vingt-cinq personnes ont été transportées en ambulance vers des hôpitaux locaux, selon des responsables ; parmi eux, cinq avaient moins de 18 ans. Un enfant de 10 ans était dans un état critique. Les autorités ont déclaré que certaines victimes avaient subi un arrêt cardiaque, mais que les autopsies étaient toujours en attente pour les morts.

Quatre survivants ont été libérés samedi.

Des responsables ont déclaré qu’au moins un agent de sécurité était tombé inconscient et avait été traité avec du Narcan, qui est utilisé pour les surdoses d’opioïdes, après avoir ressenti une « piqûre » d’aiguille en répondant à l’afflux de foule.

« Il a été réanimé et le personnel médical a remarqué une piqûre semblable à une piqûre que vous obtiendriez si quelqu’un essayait de vous injecter », a déclaré Finner. Il a ajouté qu’en plus de l’enquête pour homicide, son service avait lancé une enquête sur les stupéfiants.

Peña, le chef des pompiers, a déclaré que ses employés avaient administré Narcan à plusieurs personnes lors du concert. Turner a déclaré que des responsables enquêtaient pour savoir si plusieurs personnes avaient été attaquées avec des aiguilles, affirmant que la ville « ne retirait rien de la table ».

Scott, qui a publié une déclaration sur Twitter, a déclaré qu’il était « absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld. » Il a déclaré que la police avait son «soutien total» dans l’enquête.

Live Nation a déclaré dans un communiqué qu’il avait «le cœur brisé pour ceux qui ont été perdus et touchés à Astroworld la nuit dernière. Nous continuerons à travailler pour fournir autant d’informations et d’assistance que possible aux autorités locales alors qu’elles enquêtent sur la situation. »

Les fans assistent au festival Astroworld à Houston vendredi.

(Omar Vega / FilmMagic via .)

Les organisateurs ont annulé le deuxième jour du festival samedi alors que les familles se réunissaient dans un hôtel local pour retrouver les survivants. . .Des groupes d’adolescents – dont beaucoup portent encore leurs bracelets et chemises de festival – se sont rassemblés sur le parking.

« J’étais très proche de l’avant pendant ça. Nous nous tenions tous debout », a déclaré Christopher, 16 ans, serrant les sacs Astroworld alors qu’il se tenait avec son père, qui a demandé que leur nom de famille ne soit pas utilisé.

Vêtu d’un maillot des Chicago Bulls, il a soulevé une paire de baskets abîmées qui, selon lui, avaient été piétinées alors que la foule se précipitait sur lui.

Travis Scott se produit vendredi au Astroworld Festival au NRG Park de Houston.

(Amy Harris / Invision via AP)

L’entrepreneur de Denver Jesse Dahl s’est rendu au concert de Houston avec son fils de 9 ans, Christiano.

« Il y avait beaucoup de jeunes enfants qui ne savaient pas comment se débrouiller », a-t-il déclaré. « Vous obtenez des adolescents sans règles ni limites, c’est juste sauvage toute la journée. »

Au début, avant le début du spectacle, le niveau d’énergie du festival était élevé. À 14 heures, un journaliste de la station locale KTRK-TV a vu des gens faire irruption par les portes de NRG Park.

Les spectateurs ont décrit un événement qui avait été indiscipliné tout au long de l’après-midi et de la soirée. Garcia a déclaré qu’il avait dû obtenir de l’aide de la sécurité lorsque la foule s’est agitée de la même manière et a fait un bond lors d’une performance du rappeur Don Toliver dans une autre zone clôturée. Il a déclaré qu’un agent de sécurité l’avait élevé au-dessus de la clôture pour le mettre en sécurité.

Garcia a déclaré avoir vu des gens sauter des clôtures pour être admis au concert. « Il y avait des gens qui étaient hors de contrôle, ‘Je suis ici pour mosh, je suis ici pour donner des coups de poing' », a-t-il déclaré, décrivant le comportement des autres. « Je ne pense pas que ce soit la sécurité [at fault] autant que le peuple.

Pendant le set de Scott, Garcia se tenait loin de la scène lorsqu’il a senti la foule commencer à s’élancer à plusieurs reprises.

Travis Scott se produit vendredi au festival Astroworld.

(Amy Harris / Invision via AP)

Dahl, l’entrepreneur de Denver, et son fils étaient à l’abri de la foule parce qu’ils étaient assis dans une section VIP surélevée, où ils pouvaient voir la foule devenir indisciplinée, « se balancer » et avancer. « C’est juste devenu vraiment amplifié », a déclaré Dahl.

Vanessa Johnson, 20 ans, étudiante en commerce à l’université Edward Waters et assez proche de la scène, a déclaré : « Les choses n’étaient pas vraiment folles jusqu’à ce que Travis entre en scène. »

Johnson était avec son ami Julian Ponce, 21 ans, et tous deux ont dit que peu de temps après l’apparition de Scott, ils ont entendu des gens crier: « Arrêtez le spectacle! »

« Il y avait quelqu’un qui s’est évanoui », a déclaré Ponce, un étudiant en psychologie de l’Université du Texas à San Antonio, qui s’est retourné pour voir un cercle de personnes derrière lui retenant la foule alors qu’ils tentaient d’aider un homme au sol.

« Vous avez continué à avancer, à reculer – vous ne pouviez pas bouger », a déclaré Ponce.

La foule regarde Travis Scott se produire au festival Astroworld vendredi.

(Jamaal Ellis / Houston Chronicle via AP)

« C’était comme la vie ou la mort tout le temps que nous étions dans la foule. J’ai des bleus partout sur moi. Les gens se donnaient des coups de pied, se poussaient », a déclaré Rebecca Kallabat, 26 ans. Alors que la foule la poussait, Kallabat a déclaré qu’elle pensait : « Si je tombe, je vais mourir. Elle montra des bleus sous son short en jean coupé.

Un autre membre de son groupe, TJ Yalda, 32 ans, qui avait assisté aux spectacles de Scott plus d’une demi-douzaine de fois, y compris Astroworld et aimait mosh, a déclaré qu’il n’était pas surpris par la foule agitée.

« C’est un comportement normal. Il y avait beaucoup trop d’enfants », a déclaré Yalda. « C’est comme jouer avec le feu. Dans l’une des fosses à mosh, un jeune l’a frappé au visage et lui a cassé la lèvre, a déclaré Yalda.

Vendredi, des ambulances font la queue pour emmener des victimes au festival de musique Astroworld à Houston.

(KTRK-TV via Associated Press)

Les concerts de Scott sont bien connus pour leur énergie tumultueuse et leur activité physique bruyante devant la scène. Une chanson de Scott, « Stargazing » de 2018, contient les paroles « et ce n’est pas un mosh pit s’il n’y a pas de blessures ».

Scott avait déjà plaidé coupable à des accusations de conduite désordonnée liées à un concert en 2017 dans l’Arkansas, où des responsables ont déclaré qu’il avait encouragé les fans à se précipiter sur scène. Scott a également plaidé coupable à des accusations de conduite imprudente dans une affaire liée à une bousculade en 2015 à Lollapalooza dans laquelle il avait également exhorté les fans à se diriger vers la scène, provoquant le piétinement d’une fille de 15 ans.

Scott n’a pas dit aux fans d’aller sur scène au spectacle de Houston, bien que des vidéos montrent des fans criant pour attirer son attention et celle du personnel sur la crise croissante de la foule. À environ 40 minutes, Scott interrompt à nouveau le spectacle. « Tiens, tiens, tiens, nous avons besoin d’aide, quelqu’un s’est évanoui ici même. … Sécurité, entrons là-dedans. Quelques instants plus tard, le spectacle reprend.

Des vidéos montrent des fans scandant : « Arrêtez le spectacle ! Arrêtez le spectacle ! entre les chansons.

Les festivals de musique comme Astroworld sont devenus l’épine dorsale de l’industrie du concert, générant des millions pour les artistes et les promoteurs principaux. Astroworld est produit par ScoreMore Shows et Live Nation Entertainment, la plus grande société de promotion d’événements au monde.

Le week-end prochain à Las Vegas, les promoteurs Goldenvoice et AEG Presents devraient organiser un festival hip-hop de trois jours appelé Day N Vegas, au cours duquel Scott devrait être l’une des têtes d’affiche, aux côtés de Kendrick Lamar et Tyler, le créateur. Scott devrait également être l’une des têtes d’affiche du festival de musique et d’art de Coachella Valley en avril.

Hennessy-Fiske a rapporté de Houston, Kaleem de Los Angeles et Pearce de Santa Cruz. Craig Marks à Los Angeles et Jenny Jarvie à Atlanta ont contribué à ce rapport.