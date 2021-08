Travis Shaw s’est vengé en laissant les Rangers sur le terrain avec le Grand Chelem

in

Le joueur Travis Shaw a affirmé qu’il avait frappé un home run chargé de bases pour éliminer les Texas Rangers dans le MLB.

Les Milwaukee Brewers l’ont mis en mission et les Red SOx n’ont pas duré longtemps pour ramener celui qui les a aidés à remporter un championnat dans le MLB.

Aujourd’hui Travis ShawIl était le héros du match lorsqu’il est allé à la batte avec les bases chargées et le match à égalité 4-4, frappant un magnifique circuit pour conduire en 4 points et donner à son équipe une victoire de plus.

Bien qu’il n’ait eu qu’à remorquer le coureur de troisième ordre avec un coup sûr, un double ou une mouche, Travis Shaw assuré en déposant le ballon de l’autre côté, rappelant ses meilleurs temps avec le Red Sox de Boston dans le meilleur baseball du monde, le MLB.

GRAND SLAM TRAVIS SHAW POUR GAGNER LE JEU, LES HATERS SONT EN COLÈRE 💣☄️☄️☄️ pic.twitter.com/kD8Bm6Fngr – La Nation des Red Sox (@lanacionboston) 23 août 2021

Dans environ 3 matchs avec le Red Sox de Boston c’était le premier coup de Travis Shaw dans la MLB 2021, d’une manière brillante pour amener son équipe à remporter la série contre les Texas Rangers.