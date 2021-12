Travis sort l’édition 20e anniversaire de « The Invisible Band »

Groupe de rock écossais multi-platine Travis ont sorti la réédition spéciale de luxe du coffret 20e anniversaire de leur album en tête des charts mondiaux La bande invisible aujourd’hui (3 décembre) sur Craft Recordings.

Plus tôt cette semaine, le leader Fran Healy a rencontré James Corden pour une interview sur The Late Late Show avant de diffuser la performance du groupe de leur single « Side » de l’église historique Saint Luke’s à Glasgow.

Récemment, le groupe s’est attaqué La « reine tueuse » de la reine pour leur propre interprétation harmonieusement nette du succès classique des années 70. La version réinventée inédite était à l’origine destiné à la face B de leur single à succès « Sing ». Maintenant, il est inclus dans l’ensemble Invisible Band du 20e anniversaire.

Le guitariste principal Andy Dunlop partage : « ‘Killer Queen’ était amusant ; c’était comme quand tu es jeune et que tu démontes quelque chose juste pour voir comment ça marche. Nous avons littéralement essayé de la rendre aussi proche que possible de la version Queen – prenez chaque partie et dites « Je veux recréer ça ». C’était génial parce que c’est une chanson si brillante et un si bon enregistrement.

La réédition de luxe de The Invisible Band comprend l’album original remasterisé par l’ingénieure primée aux GRAMMY Emily Lazar, toutes les faces B originales et une sélection de démos, de sessions live et de prises alternatives totalement inédites.

Un coffret spécial 20e anniversaire en édition limitée comprend le matériel sur deux CD et deux vinyles ultra-clairs ultra-clairs de 180 grammes, gravés aux Air Studios de Londres. L’ensemble comprend un livre complet avec des photographies de session inédites, des paroles manuscrites et des essais du groupe ainsi que des contributions du producteur original Nigel Godrich. Un nombre limité de tirages numérotés à la main, signés par les quatre membres du groupe, sont disponibles via la boutique officielle Travis.

The Invisible Band sera également réédité en vinyle noir standard, disponible pour la première fois sur le format depuis sa sortie originale. Un pressage vinyle vert limité est disponible via les disquaires indépendants, ainsi qu’une édition standard de 2 CD.

Achetez ou diffusez la réédition Deluxe de The Invisible Band.