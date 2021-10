Travis Tritt annule toutes les émissions avec des mandats de vaccin, de test ou de masque

Travis Tritt dit qu’il ne se produira pas dans des lieux qui nécessitent des mandats de masque ou des vaccinations pour y assister.

L’artiste country a fait cette annonce aujourd’hui sur son site Web, partageant quels spectacles sont impactés. Quatre dates de tournée à venir ont été annulées en raison de lieux nécessitant des mandats de masque et une preuve de vaccination ou un test COVID négatif.

Muncie, Indiana le 23 octobrePhiladelphie, Mississippi le 6 novembrePeoria, Illinois le 11 novembreLouisville, Kentucky le 13 novembre

« Je mets mon argent là où ma bouche annonce que tout lieu ou promoteur imposant des masques, exigeant des vaccinations ou imposant des protocoles de test COVID à mes fans ne sera pas toléré », écrit Tritt dans l’annonce.

« Tout spectacle que j’ai réservé et qui discrimine les spectateurs en exigeant une preuve de vaccination, un test COVID ou un masque est annulé immédiatement. De nombreuses personnes prennent fermement position contre ces mandats à travers le pays, et je soutiens de tout cœur cette cause. »

« J’ai été extrêmement virulent contre les mandats depuis le début », poursuit Tritt. « C’est un sacrifice que je suis prêt à faire pour défendre les libertés dont des générations d’Américains ont joui toute leur vie. Il y a beaucoup de promoteurs et de lieux à travers le pays qui apprécient les fans et la liberté de choix dans ce grand pays, et ce sont les promoteurs et les lieux que je soutiendrai. »

«Je suis désolé pour tout inconvénient que cette situation crée pour quiconque avait acheté des billets pour ces spectacles. Nous essaierons de reprogrammer les spectacles sans restriction dans ces zones dès que possible. »

Travis Tritt a 13 autres dates de tournée prévues cette année qui ne sont pas affectées par cette décision. Ces dates de tournée sont les suivantes.21 octobre – Troy, OHO22 octobre – Shipshewana, IN4 novembre – Macon, GA5 novembre – Hiawassee, GA12 novembre – Mount Pleasant, MIN19 novembre – Augusta, GA20 novembre – Columbia, SC3 décembre – Kansas City, MOD décembre 4 – Catoosa, OK10 décembre – Corpus Christi, TX11 décembre – Hinton, OK16 décembre – Greensburg, PA17 décembre – Jim Thorpe, PA