Travis Tritt chantera Nat’l Anthem au match de la NLCS après la position vaccinale

Travis Tritt a adopté une position ferme sur la performance dans des endroits nécessitant tout pour aider à arrêter la propagation de COVID-19 – et en retour, il chante lors d’un match éliminatoire de la MLB.

La star country devrait chanter l’hymne national samedi à Truist Park, où les Braves accueillent les Dodgers pour le sixième match de la NLCS. C’est un jeu qui sera diffusé sur TBS, et qui bénéficiera évidemment d’une couverture grand public.

Pour info, je chanterai notre hymne national pour le match 6 de la NLCS à Atlanta ce soir entre les @Braves et les @Dodgers. ?? – Travis Tritt (@Travistritt) 23 octobre 2021 @Travistritt

Tritt a fait l’annonce surprise qu’il avait été mis sur écoute tard vendredi soir, en écrivant… Emoji drapeau américain à la fin.

Il n’y a eu aucune explication pour ce choix de la part des Braves – mais c’est révélateur étant donné que Tritt a fait la une des journaux ces derniers temps pour avoir déclaré publiquement qu’il ne jouerait pas de spectacles dans des lieux qui avaient des mandats COVID – y compris des mandats de vaccin, négatif tester des mandats voire masquer des mandats… et annuler des émissions à cette fin.

Il est récemment allé sur Fox News et a déclaré qu’il trouvait les protocoles COVID discriminatoires et inutiles dans de nombreux cas … c’est pourquoi il mettait le pied à terre, à la Eric Clapton et d’autres musiciens qui ont pris postes similaires.

BTW, Truist Park n’a aucun mandat en place à part ceux qui entrent sur le terrain – et, apparemment, Travis se produira quelque part derrière le marbre.

Le Dodger Stadium exige une preuve de vaccination ou un test négatif avant l’entrée, point final.