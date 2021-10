Travis Tritt: les mandats de vaccination dans les salles de concert sont conçus pour «diviser les gens»

La superstar de la musique country Travis Tritt a déclaré à Fox News lundi qu’il ne tournerait plus dans des lieux où il existe des mandats de vaccin ou des exigences de régime de test élaborées, après que plusieurs fans l’ont contacté pour lui dire qu’ils avaient été refusés sans recours réaliste en se présentant au box-office non vaccinés ou non testé.

Le chanteur de « Here’s a Quarter » a déclaré que ce ne sont souvent pas les États ou les municipalités qui causent des problèmes à ses fans, mais les lieux eux-mêmes – et qu’il ne se prononce pas pour ou contre les vaccins, mais remet simplement en question la science derrière les différents mandats appliqués par les amphithéâtres.

« Nous avons fait environ 75 spectacles jusqu’à présent cette année, dans tout le pays, et malgré le fait que certaines personnes essaieraient de les qualifier de » super-diffuseurs « , les chiffres réels ne reflètent pas du tout cela, » Tritt a dit « Tucker Carlson ce soir ».

« En fait, bien au contraire. Dans la plupart de ces domaines, nous avons vu le nombre de COVID chuter de façon spectaculaire au cours des dernières semaines et des derniers mois, et cela a donc été un choc pour moi et beaucoup de mes fans quand au cours de la première semaine d’octobre, beaucoup de ces spectacles ont été soumis à des restrictions, non pas par l’État, non par le gouvernement municipal local, non par le service de santé local et les municipalités, mais par les promoteurs et les propriétaires des lieux. »

Tritt a déclaré à l’animateur Tucker Carlson qu’il était contrarié par le fait que ses fans avaient attendu plus d’un an pour pouvoir prendre le temps de profiter d’un concert en dehors des tribulations de la vie quotidienne, et qu’il leur était interdit sans cérémonie d’assister à ses spectacles.

L’artiste country Travis Tritt rit pendant le Celebrity Closeup au CMA fan festival à Nashville, Tennessee. L’artiste country Travis Tritt rit pendant le gros plan des célébrités à la Country Music Association Fan Fair à Nashville, Tennessee, le 10 juin 2005. La foire de quatre jours est présentée comme « la plus grande fête de la musique country » avec divers artistes country jouant, signant des autographes et participant à divers événements. REUTERS/Tami Chappell

« Ces personnes n’ont pas eu la chance d’aller voir des concerts pendant plus d’un an, et elles ont enfin la chance de le faire à nouveau, et maintenant elles sont refoulées pour une raison inexpliquée, il ne s’agit donc pas de suivre la science ou essayer de veiller à la sécurité des gens là-bas. Il s’agit d’autre chose. Il s’agit d’essayer de diviser les gens », a déclaré Tritt.

« Cela essaie de faire honte aux gens. Cela essaie essentiellement de discriminer les gens qu’ils ne jugent pas assez propres pour participer à un concert comme celui-là », a déclaré le natif de Géorgie, âgé de 58 ans.

Tritt a déclaré à Carlson qu’il avait grandi dans une famille de la classe ouvrière et qu’il comprenait l’effort nécessaire pour que les fans mettent de côté du temps et des ressources pour ses émissions – et que cette idée l’a incité à prendre position contre les mandats.

« Je sentais que je devais défendre la liberté; la liberté pour tous ces gens de pouvoir sortir et faire ce qu’ils aiment faire et profiter d’un concert sans être harcelés. »