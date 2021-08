Le chanteur de musique country Travis Tritt veut que ses réflexions sur les exigences en matière de vaccination soient connues.

Le chanteur a publié une déclaration officielle, affirmant qu’il se sentait obligé de le faire en raison des mandats de masque et d’autres politiques. “À la lumière des politiques et des mandats récemment annoncés par certaines sociétés de divertissement, promoteurs et municipalités locales qui discriminent certains spectateurs de concerts non vaccinés, je me sens obligé de faire une déclaration”, commence la déclaration.

Live Nation et AEG Presents exigent tous deux une preuve de vaccination ou des tests négatifs.

Travis Tritt se produit actuellement sur le Brooks & Dunn Reboot Tour jusqu’au 9 octobre, qui est un concert Live Nation. Après cela, Tritt se produit à un mélange de dates de théâtre et de casino. Il convient de noter que Tritt ne fait pas connaître sa propre opinion sur les vaccins – juste que les non vaccinés ne devraient pas être discriminés.

Voici la déclaration complète ci-dessous.

J’ai toujours été un grand défenseur des droits humains fondamentaux et de la liberté pour tous. Aucun gouvernement, employeur ou entité privée ne devrait jamais être autorisé à enfreindre ces droits et libertés.

Je suis aussi tout à fait contre la discrimination de toute nature. Toutes les formes de discrimination doivent être dénoncées et condamnées dans les termes les plus forts possibles.

Pour ces raisons, permettez-moi de dire que je soutiens pleinement quiconque est prêt à s’élever publiquement contre la discrimination et la suppression de toute liberté spécifique et de tout droit humain fondamental dans le monde. Si vous acceptez que toute forme de discrimination doit être condamnée et que les droits humains fondamentaux valent la peine d’être défendus, je vous exhorte à vous opposer à moi et à faire entendre votre voix.

La seule façon de vaincre ces injustices est d’avoir un front uni contre elles. Utilisez votre voix pour défendre ce qui est bien et contre ce qui est mal. Vive la liberté!

Carrie Underwood a été critiquée pour avoir aimé un tweet anti-masque lors d’une réunion du conseil scolaire de Nashville. Le chanteur country a été critiqué pour avoir aimé une vidéo qui soutient que les mandats de masque s’apparentent à museler les enfants comme des chiens enragés.

Le CDC a signalé que la moyenne mobile actuelle de sept jours des nouveaux cas de COVID-19 a augmenté de 19,9% par rapport à la période de sept jours précédente. Les taux d’infection actuels sont plus de cinq fois supérieurs à un creux de 12 mois en juin 2021. De nombreuses villes et États exigent à nouveau des masques dans les zones intérieures pour aider à lutter contre la propagation.