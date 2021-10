Travis Tritt s’est moqué d’être allé sur Twitter en bloquant Frenzy

Chanteur country Travis Tritt se fait brutalement moquer sur Twitter pour avoir déclenché une frénésie de blocage après avoir annoncé qu’il annulerait des spectacles dans des lieux avec des mesures de sécurité Covid-19 en place.

Tritt a annoncé mardi qu’il annulerait des spectacles dans l’Indiana, le Mississippi, l’Illinois et le Kentucky, car les salles de ces États exigent soit un masque, un résultat négatif au test Covid-19 ou une preuve de vaccination pour les spectateurs.

« Je suis totalement en désaccord avec tout mandat qui forcerait les gens à aller à l’encontre de leur meilleur jugement ou attaquerait leurs libertés personnelles », a déclaré Tritt à Billboard, précisant qu’il n’était « pas contre le vaccin », mais « contre forcer les gens à prendre des médicaments qui ils n’en ont peut-être pas besoin et peuvent ne pas vouloir.

« C’est pourquoi je prends cette position », a-t-il ajouté. « Et je sais, tout de suite, ça va certainement me coûter de l’argent et c’est un sacrifice que je suis prêt à faire. »

Le même jour, peut-être en raison du contrecoup qu’il a reçu de son annonce, Tritt s’est lancé dans une vague de blocage de Twitter, et ses victimes n’ont pu s’empêcher de le rôtir pour le déménagement :

J’appartiens maintenant à quelque chose de tellement plus grand que moi. pic.twitter.com/Y6AjLSPnUh – Kathy Griffin (@kathygriffin) 20 octobre 2021

Peut-être que les NY Jets devraient embaucher Travis Tritt. Il a bloqué plus de personnes aujourd’hui que leur ligne offensive n’en a bloqué toute la saison. – Dana Goldberg (@DGComedy) 20 octobre 2021

Vous n’êtes pas bloqué par Travis Tritt uniquement pour vous-même, vous le faites également pour vos proches et vos proches. Vous le faites pour votre communauté. https://t.co/iNDqyFSX1G – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 20 octobre 2021

Chaud : Se faire bloquer par Travis Tritt Non : Ne pas être bloqué par Travis Tritt. – Wajahat Ali (@WajahatAli) 20 octobre 2021

J’ai été bloqué par Travis Tritt avant que ce ne soit cool. – Michael McKean (@MJMcKean) 20 octobre 2021

Je viens d’apprendre que Travis Tritt m’a bloqué. Je n’ai jamais interagi avec lui,

ou lui reprochait d’être anti-vax.

J’ai souvent loué sa reprise de « Burning Love » d’Elvis. Donc je suppose que c’est ok de souligner

ce homeboy n’a clairement pas peur

d’injecter des choses toxiques

dans son front. pic.twitter.com/B7A1dJtMkr – John Fugelsang (@JohnFugelsang) 19 octobre 2021

Je suis tout d’un coup bloqué par quelqu’un du nom de Travis Tritt, qui je pense est un illusionniste des rues de Las Vegas. pic.twitter.com/9i9dX3SjnT – M. Newberger (@jeremynewberger) 20 octobre 2021

Vous savez que c’est mauvais quand la chose la plus pertinente qu’un artiste a faite depuis des décennies est de bloquer les gens de Twitter … @Travistritt, vous vous embarrassez simplement à ce stade. – Kurt Bardella (@kurtbardella) 20 octobre 2021

J’ai dormi dans ma chemise Travis Tritt la nuit dernière et je me suis réveillé après vous avoir tous bloqués. C’est comme ça que ça marche ? – David Jolly (@DavidJollyFL) 20 octobre 2021

même si je n’ai jamais interagi avec lui ni même vérifié son nom, j’ai assez ennuyé Travis Tritt pour me bloquer, hashtag béni pic.twitter.com/F1Do0qnqkN – shauna (@goldengateblond) 20 octobre 2021

Travis Tritt bloque moi u lâche – nikki mccann screamírez 👻 (@NikkiMcR) 20 octobre 2021

Travis Tritt réalisant que son Twitter ne consiste plus qu’à attendre que Scott Baio tweete. pic.twitter.com/zqVoqhAp5r – devon sawa (@DevonESawa) 20 octobre 2021

Personnellement, je ne laisserai personne entrer dans mes films au cinéma à moins qu’ils ne prouvent qu’ils sont bloqués par Travis Tritt. C’est la nouvelle carte vaccinale. – M. Newberger (@jeremynewberger) 20 octobre 2021

Hors sujet mais avez-vous été bloqué par TRAVIS TRITT ? – Diedrich Bader (@bader_diedrich) 20 octobre 2021

J’ai été bloqué par Travis Tritt avant que ce ne soit cool. – John Pavlovitz (@johnpavlovitz) 20 octobre 2021

Je n’ai jamais entendu parler de Travis Tritt (le chanteur de musique country qui dit qu’il n’organisera de concerts dans aucun lieu nécessitant des masques ou une preuve de vaccination), mais je suppose qu’il a entendu parler de moi. ️ pic.twitter.com/u5ZodB5lYn – Keith Boykin (@keithboykin) 19 octobre 2021

C’est de la merde totale. Je veux dire, d’autant plus que Travis Tritt est mon 304e chanteur country masculin solo préféré de 1991. pic.twitter.com/llreBbHQhB – Bryan Behar (@bryanbehar) 20 octobre 2021

Je n’ai jamais entendu parler de Travis Tritt jusqu’à ce qu’il fasse une tendance et j’ai vu qu’il me bloquait sans aucune interaction. C’est dévastateur pour moi parce que je n’ai jamais eu la chance de l’appeler un idiot de baise antivax MAGA. – Tony Posnanski (@tonyposnanski) 19 octobre 2021

Vous voulez savoir pourquoi Travis Tritt bloque tout le monde avec un point de vue opposé, qu’ils aient interagi avec lui ou non ? La vérité n’a pas d’importance d’être remise en question, mais un mensonge n’aime pas être défié. – Jax persiste (@LadyJayPersists) 20 octobre 2021

Je vais dire à mes enfants que c’était un concert de Travis Tritt. pic.twitter.com/BiBojoOFkg – M. Newberger (@jeremynewberger) 20 octobre 2021

Travis Tritt m’a bloqué avant que j’aie la chance de lui demander qui il est. – Tony Posnanski (@tonyposnanski) 20 octobre 2021

Je me suis réveillé en espérant être bloqué par Travis Tritt pendant la nuit. Mais non. Il n’y a pas de Père Noël. – Bob Cesca (@bobcesca_go) 20 octobre 2021

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com