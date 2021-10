Travis Tritt surprend avec la performance de l’hymne national au match de la NLCS au milieu d’une position controversée sur les vaccins

Travis Tritt a exprimé son opposition à l’augmentation des mandats de vaccination dans les sites et les entreprises à travers le pays au milieu de la pandémie de COVID-19. Malgré cela, Tritt a été sélectionné pour chanter l’hymne national à Atlanta samedi avant le match 6 du NLCS entre les Dodgers de Los Angeles et les Braves de sa ville natale.

La décision d’avoir la légende de la musique country a créé un débat sur les réseaux sociaux en raison de ses commentaires sur les mandats de vaccination en hausse dans tout le pays. Le message de Tritt s’engageant à ne pas jouer dans des lieux exigeant un vaccin rejoint une multitude de positions de division et de divisions politiques qui ont transformé une urgence de santé publique en un jeu de carnaval politique.

Pour info, je chanterai notre hymne national pour le match 6 de la NLCS à Atlanta ce soir entre les @Braves et les @Dodgers. ?? – Travis Tritt (@Travistritt) 23 octobre 2021

Le chanteur a annoncé la performance avant le match NLCS sur Twitter samedi avant le match, sans aucun commentaire de l’organisation Braves concernant la décision malgré les récents commentaires controversés. Truist Park, domicile des Braves d’Atlanta, n’a mis en place aucun mandat de vaccination en dehors des personnes sur le terrain de football. Pour Tritt, sa performance se produira derrière les clôtures au marbre.

Avec la victoire des Braves d’Atlanta samedi soir, la décision de performance et toute évolution future pourraient créer un débat national compte tenu de la plate-forme des World Series. Peu importe, Tritt a rendu sa décision claire et a publié une déclaration décrivant sa motivation.

« Je mets mon argent là où est ma bouche et j’annonce que tout lieu ou promoteur imposant des masques, exigeant des vaccinations ou imposant des protocoles de test COVID à mes fans ne sera pas toléré. Tout spectacle que j’ai réservé qui discrimine les spectateurs en exigeant une preuve de vaccination, un test COVID ou un masque est annulé immédiatement », a écrit Tritt dans un communiqué. « Beaucoup de gens prennent fermement position contre ces mandats dans tout le pays, et je soutiens de tout cœur cette cause. J’ai été extrêmement virulent contre les mandats depuis le début. C’est un sacrifice que je suis prêt à faire pour défendre les libertés que des générations d’Américains ont apprécié toute leur vie. Il y a beaucoup de promoteurs et de lieux à travers le pays qui apprécient les fans et la liberté de choix dans ce grand pays, et ce sont les promoteurs et les lieux que je soutiendrai. «

Tritt a également fait le tour des médias, s’arrêtant à Fox News pour parler avec Tucker Carlson sur Travis Tritt Fuming après que la photo ait été éditée par des trolls essayant de l’humilier d’une manière ou d’une autre. Reste à savoir si les Braves répondront à la décision, mais Tritt est clairement resté fidèle à ses armes.