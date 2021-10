Travis Tritt suscite la polémique après avoir annulé des spectacles dans des lieux avec des exigences en matière de vaccins

Le chanteur country Travis Tritt a suscité la controverse après avoir annulé quatre dates de tournée dans des lieux appliquant les précautions de sécurité COVID-19. Tritt a confirmé les annulations dans une déclaration à Billboard mercredi, déclarant au média que même s’il n’était « pas contre le vaccin », il était « contre le fait de forcer les gens à prendre des médicaments dont ils n’ont peut-être pas besoin et peuvent ne pas vouloir ». Les quatre concerts annulés avaient eu lieu dans des États exigeant soit le port d’un masque, soit un résultat négatif au test Covid-19, soit une preuve de vaccination.

Les annulations – affectant les spectacles précédemment programmés à Muncie, Indiana le 23 octobre, Philadelphie, Mississippi le 6 novembre, Peoria, Illinois le 11 novembre et Louisville, Kentucky, le 13 novembre – ont été annoncées pour la première fois sur le site officiel de Tritt. Tritt a déclaré qu’il « mettait mon argent là où est ma bouche et annonçait » en annulant immédiatement tout spectacle dans des lieux qui « discrimine les spectateurs en exigeant une preuve de vaccination, un test COVID ou un masque ». Tritt a noté qu’il s’était « extrêmement prononcé contre les mandats depuis le début » et que les annulations sont « un sacrifice que je suis prêt à faire pour défendre les libertés dont des générations d’Américains ont joui toute leur vie ». S’ouvrant davantage sur la décision avec Billboard, le musicien a déclaré qu’il n’était « pas contre le vaccin », mais qu’il était « contre le fait de forcer les gens à prendre des médicaments dont ils n’ont peut-être pas besoin et ne veulent peut-être pas », ajoutant: « Je suis totalement en désaccord avec tout mandat qui forcerait les gens à aller à l’encontre de leur meilleur jugement ou porterait atteinte à leurs libertés personnelles. »

Les annulations ont rapidement déclenché des discussions sur les réseaux sociaux, de nombreux fans exprimant leur déception face aux arrêts annulés alors que d’autres exprimaient leur chagrin face au raisonnement de Tritt pour les spectacles annulés. Reconnaissant la réaction, Tritt a déclaré qu’il « avait littéralement reçu des centaines de commentaires et de messages directs de personnes sur toutes les plateformes de médias sociaux, qui m’ont essentiellement dit à quel point ils étaient déçus », quelque chose qu’il a dit était « déchirant ». Continuez à faire défiler pour voir comment les fans de musique country ont réagi à la nouvelle.

Je t’aime Travis, mais je suis triste que tu refuses de faire partie de la solution pour mettre fin à ce fléau. J’ai grandi dans un foyer avec des parents et des grands-parents à qui on a demandé de faire beaucoup plus que cela pour le bien de leurs voisins et des États-Unis. – Tony Gruenewald (@TheArchivesKnow) 19 octobre 2021

« Demander la preuve d’un test covid négatif n’oblige personne à prendre des médicaments », a tweeté une personne. « Fais mieux, Travis. »

Les concerts pourraient « provoquer une épidémie »

Rappelez-moi de ne pas assister à l’un de vos tests de germes. Vous feriez mieux d’espérer que vous ne provoquez pas d’épidémie – lori josephson (@lsjjlsl) 19 octobre 2021

« Je suppose que vous choisissez de ne pas aller dans des endroits qui vous obligent à porter une ceinture de sécurité? Et je suppose que vous avez choisi de ne pas aller à l’école en grandissant, car ils nécessitent des vaccins. Et je suppose que vous choisissez de ne pas vous arrêter aux feux rouges, car ils sont conçus pour assurer votre sécurité et celle des autres conducteurs », a écrit une autre personne, qui a ajouté : « De nombreuses lois et mandats sont conçus pour assurer votre sécurité et celle des autres personnes, car le gouvernement (et tout le monde) sait qu’il existe ceux qui feraient des choses stupides et risqueraient la vie des autres si ces lois et mandats n’étaient pas en place. »

« Un mépris pour les efforts de santé publique »

Oh, ouais, c’est la raison pour laquelle il annule des émissions 😂 pic.twitter.com/hgyl9E2RYg – William LeGate (@williamlegate) 19 octobre 2021

« Votre mépris des efforts de santé publique pour lutter contre la propagation de Covid n’a pas seulement entraîné » un coup dans le portefeuille « », a partagé quelqu’un d’autre. « Pour beaucoup, y compris moi, vous avez pris un coup par manque de respect. J’adore votre musique, mais vous êtes totalement du mauvais côté. »

Anciens fans

Eh bien, je sais que ces salles vont vraiment manquer les dizaines de dollars qu’elles auraient gagnées grâce à vos concerts. Excellente stratégie commerciale également – tuer toute la base de fans restante qui vous reste. Manière de s’en tenir à The Man, Travis ! – Musicmidget (@tnmusicmidget) 20 octobre 2021

« Ce n’est pas un problème de liberté personnelle mais un problème de santé publique », a ajouté un autre. « Vous condamnez ceux dont l’immunité est compromise à une quarantaine permanente. Je n’assisterai à aucun concert où la santé publique n’est pas protégée. J’ÉTAIS un fan. »

‘Sans coeur’

Je suis tellement en colère que Travis Tritt ait annulé ses prochains spectacles que je suis allé à Big Lots pour acquérir sa cassette la plus récente et l’ai brisée sur le parking. – Tony Posnanski (@tonyposnanski) 19 octobre 2021

« Les [CDC] thr [White House] et [POTUS] ne favorisent pas la peur. Ils font la promotion de la sécurité », a noté un fan. « J’ai apprécié votre musique dans le passé, mais en tant que personne immunodéprimée, je ne pourrais jamais assister à l’un de vos spectacles sans risquer ma vie. Est-ce que je n’ai pas d’importance en tant que fan ? Sans cœur. »

« Science et santé »

Il ne s’agit pas de peur. Il s’agit de science et de santé publique. – Global Heat Band (@globalheatband) 19 octobre 2021

« Travis, j’ai assisté à plusieurs de vos émissions et je me suis bien amusé. Mais respectueusement, vous ne savez rien de la virologie, de l’immunologie ou des pandémies », a commenté quelqu’un d’autre. « En ce qui concerne » la peur « , je suggérerais que la vraie peur concerne les vaccins, qui sont sûrs. »

Bloqué

Le 19 octobre restera dans l’histoire comme le jour où des milliers de personnes ont découvert qu’elles avaient été bloquées par un type de Travis Tritt, au hasard. – devon sawa (@DevonESawa) 20 octobre 2021

« Personnellement, je ne laisserai personne entrer dans mes films au cinéma à moins qu’ils ne prouvent qu’ils sont bloqués par Travis Tritt », a plaisanté une personne en réponse à l’afflux de personnes apprenant qu’elles ont été bloquées par Tritt au milieu de la controverse. « C’est la nouvelle carte de vaccin. »

