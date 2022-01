Traxamillion, producteur de la région de la baie, serait décédé à 43 ans

Traxamillion – un producteur de hip-hop de la Bay Area qui a joué un rôle déterminant dans le mouvement hyphy – serait décédé.

Le compte de blog Thizzler On The Roof a dévoilé l’histoire en écrivant … « Rest In Peace @traxamillion Le producteur de San Jose qui a aidé à créer le son « Hyphy » est décédé aujourd’hui. C’est une perte énorme pour le nord de la Californie. Nous envoyons nos condoléances à sa famille et ses proches. #RIPTraxamillion. »

Rest In Peace @traxamillion 🙏🕊️ Le producteur de San Jose qui a aidé à créer le son « Hyphy » est décédé aujourd’hui. C’est une énorme perte pour le nord de la Californie 💔 Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches. #RIPTraxamillion pic.twitter.com/I3k4NsUq5M – Thizzler sur le toit (@TheThizzler) 2 janvier 2022 @TheThizzler

Aucune information n’a été fournie sur les circonstances de sa mort, ni sur l’endroit où il est peut-être passé exactement. Nous travaillons pour confirmer la nouvelle. Cela dit, cela semble avoir été soudain, car le gars publiait régulièrement sur les réseaux sociaux avant cela.

En tout cas… Traxamillion a certainement laissé son empreinte sur le territoire et la culture locale, qui va bien au-delà de la Baie en matière de musique. Du milieu à la fin des années 2000, le mouvement hyphy était mondial… et Trax a joué un rôle déterminant dans la formation du son.

Certaines des chansons notables qu’il a produites … Keak Da Sneak‘s « Super Hyphy » et « On Citas », Mistah FAB‘s « Sideshow » et « Da Yellow Bus », Le pack‘s « Club Stuntin », Izz Thizz‘s « Gaz, Skrape, » Le Jacka‘s ‘From The Hood’, Dem Hoodstarz‘s ‘Grown Man Remix’ … et bien d’autres.

On se souviendra peut-être mieux de Trax pour son album de compilation « The Slapp Addict », qui présentait un certain nombre d’artistes de la Bay Area … y compris des légendes comme Clyde Carson, Discussion sur le gazon, San Quinn, Sion I, ainsi que de nombreux rappeurs mentionnés ci-dessus.

Il a également travaillé avec des personnes comme E-40, Filles de la ville, Mur de Paul, Yukmouth, Andre Nickatina, Mac Dre, Messy Marv, Joyner Lucas, TI, Hoodstarz, Freeway, The Lonely Island… pour n’en nommer que quelques-uns.

Il avait 43 ans.

DÉCHIRURE