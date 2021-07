Tre Mann se proclame le meilleur meneur de jeu de la NBA Draft 2021

in

Beaucoup de moral et de confiance en soi, des vertus nécessaires pour réussir en NBA. C’est ce qu’il montre Tre mann, un meneur de 20 ans mesurant 1,96 m qui a fait preuve d’un excellent jeu de transition et d’une direction efficace de son jeu lors de son séjour en Floride. Les sondages de la NBA Draft 2021 ils le placent au premier tour, mais aux dernières places, pouvant se faire désirer par une équipe du niveau de l’Utah Jazz. Dans une interview avec Hoopshype, il se proclame le meilleur meneur de tous les éligibles, et se considère comme un tireur très solide qui peut désormais beaucoup aider.