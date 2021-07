Trea Turner 10z viral

Si vous cherchez une façon différente de jouer à DFS MLB ce soir, il est difficile de trouver quelque chose de plus unique que Jock MKT. Sur cette plateforme, DFS devient une bourse, permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre en temps réel pour de l’argent réel. Pour jouer, téléchargez simplement l’application ici et lancez-vous dans le trading. Dans cette chronique, nous allons passer en revue les bases de Jock MKT, y compris en quoi il diffère des choix réguliers de la MLB DFS et en quoi il s’aligne avec les jeux de baseball fantastiques que vous connaissez déjà. Vous trouverez ci-dessous trois des meilleurs choix de Jock MKT MLB pour le mercredi 21 juillet, basés sur les projections d’experts MLB DFS du joueur DFS n ° 1 au monde, Alex Baker.

Le kit de démarrage Jock MKT : choix de la MLB | 21 juillet

Comment jouer

Pour commencer, entrez dans le MLB Daily Market lorsque la phase d’introduction en bourse (IPO) est en cours. Jusqu’au début de la première partie, enchérissez sur les joueurs que vous souhaitez acquérir sur le marché libre. Y a-t-il un joueur que vous considérez comme un favori pour terminer en haut du classement ? Investissez autant ou aussi peu que vous le souhaitez dans leurs performances fantastiques, avec des actions commençant à 1 $ et allant jusqu’à 25 $. Vous voyez des nouvelles potentielles sur les blessures qui pourraient permettre à un autre joueur d’acquérir des points fantastiques ? Faites des offres spéculatives pour les actions de la sauvegarde, en espérant que cette nouvelle soit annoncée une fois la phase d’introduction en bourse terminée.

La prochaine partie du jeu se déroule pendant le trading en direct. Contrairement à la MLB DFS ordinaire où vos jeux sont verrouillés, vous pouvez acheter et vendre des actions de joueurs pendant que les jeux se déroulent en fonction de leur production et de l’endroit où vous pouvez les voir finir parmi le terrain. Le suivi des points actuels, des points projetés et du prix en direct pour chaque joueur est mis à jour en temps réel, vous permettant de suivre l’action et d’investir en un instant pour tenir compte des nouvelles. Les échanges peuvent être effectués jusqu’au dernier lancer du dernier match de la nuit.

À la fin des jeux, chaque part de joueur est payée en fonction de son classement final des points de fantaisie parmi le terrain. Si les actions que vous possédez valent plus que ce que vous avez payé, vous gagnez de l’argent. Pour plus d’informations, consultez le site Web Jock MKT.

Jock MKT MLB choisit ce soir

Trea Turner, SS, Nationals de Washington

Turner a frappé en toute sécurité dans chacun des cinq derniers matchs, et il a également une moyenne au bâton de 0,357 avec trois circuits et huit points produits au cours des 10 derniers. Après tout cela, Turner n’est même pas le frappeur le plus chaud de sa propre équipe. Ce titre appartient à Juan Soto, qui a six circuits au cours des 10 derniers matchs. Néanmoins, Turner peut se faufiler sur les gens ce soir pendant que tout le monde est obsédé par Soto, et il est également toujours une menace pour voler des bases.

Lourdes Gurriel, OF, Blue Jays de Toronto

Alors que tout le monde est sur les quatre premiers frappeurs des Blue Jays ce soir, les joueurs peuvent sortir des sentiers battus et rouler avec Gurriel ici. Il trouve son chemin sur la base, comme en témoignent les .387 OBP et .810 OPS au cours des 10 derniers matchs. Les Blue Jays auront de nombreuses occasions de marquer contre Garrett Richards et le reste de l’enclos des Red Sox. Gurriel devrait battre le huitième dans la formation des Blue Jays ce soir, ce qui en fait une excellente option sous le radar.

Gary Sanchez, C, Yankees de New York

Sanchez vise le gaucher Matt Moore pour commencer le match avant que l’atroce enclos des releveurs des Phillies n’entre en jeu. Ce fut un match fantastique pour Sanchez hier soir, alors qu’il a frappé un circuit et a même réussi un long simple contre le mur dans le champ gauche. Il est clairement dans la zone en ce moment, avec trois circuits lors de ses cinq derniers matchs. L’air chaud et lourd du Bronx devrait se prêter aux homers ce soir.

