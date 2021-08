Trea Turner, du coup de foudre à la réalité

Comme tout amour, après la passion initiale il faut laisser place à la cohérence. Los Angeles est tombé amoureux de Tourneur d’arbres à première vue. Les premières heures du joueur avec le Dodgers ils étaient très romantiques et intenses. Nous regardons ce qui s’est passé ensuite.

Emplois associés :

L’ancien arrêt-court des Nationals de Washington et actuel barman de la California Blue Team a pris 33 présences au bâton depuis son arrivée à Los Angeles, dont 32 en tant que partant et un seul en tant que frappeur (sa première nuit dans l’Ouest).

Au cours des huit jours où il a porté du bleu, il n’a eu que six coups sûrs, dont deux doubles, RBI en deux et en a marqué six. Il a également reçu 2 deux promenades et a volé une plaquette.

Sa moyenne est passée de .322 avec laquelle il est venu de DC à .313 avec lequel il termine le match de samedi contre les Mets de New York. Sans compter le mois d’août (.231) le mois avec la “pire” moyenne offensive pour Trea C’était en avril avec .302.

Son attaque est due à sa qualité, mais l’homme ne vit pas que de coups sûrs.

La chose la plus importante à laquelle il a contribué a été la joie de jouer, l’agressivité lorsqu’il a été placé en circulation et la livraison sur la défensive. Il s’est « battu » à chaque balle avec Muncy, Corey et le bon voltigeur en service.

Trea avec les roues! pic.twitter.com/ZmDZpDdsnu – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 8 août 2021

Il convient de rappeler qu’il revient de Covid 19 et qu’il aura sûrement besoin de temps pour s’acclimater à sa nouvelle maison et son nouveau club-house, en plus de la pression supplémentaire de l’attente.

Tourneur d’arbres, ne vous y trompez pas, c’est le meilleur autour du deuxième sac dans l’ensemble MLB Et bien que ce ne soit pas encore le même sur lequel Andrew Friedman a parié, son réveil viendra et nous raconterons alors une autre histoire.