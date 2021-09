Trea Turner se moque de Manny Machado

Il faudrait sauter à l’eau et peut-être que le risque d’erreur est minime. Trea Turner est l’un des changements d’échéance les plus rentables de l’histoire du baseball. Son seul concurrent pourrait être son partenaire Max Scherzer, arrivé en Californie dans le même colis. Les Dodgers ont réalisé un gain net en route vers la dernière ligne droite de la MLB.

Trea Turner a le deuxième meilleur record de vitesse de la saison 2021 de la MLB. Ses 30,6 pieds/s ne sont dépassés que par les 30,7 pieds/s du Yankee Tim Locastro. Mais si vous ajoutez à la vitesse sa capacité à voler des bases (32), la glissade la plus élégante et la plus voyante jamais vue dans le baseball et l’agressivité dans la course de base, alors nous avons le package complet.

Trea Turner, le plus rapide du baseball !!!!!! 1 boulon – une course dans laquelle le coureur dépasse 30 pieds par seconde dans sa seconde de course la plus rapide. Statistiques cumulées. pic.twitter.com/S79jQgaWGH – Jesus Fernandez 🇨🇺⚾️ (@ jesusLCA2017) 29 septembre 2021

Trea mène également la NL en moyenne offensive avec .322, ce qui lui permet d’entrer en circulation et de s’en sortir régulièrement.

Trea Turner à nouveau 🤌🏻⚾️✨ SÉCURISÉ #Dodgers @treavturner pic.twitter.com/YKd0agpFFW – Baseball pour aujourd’hui (@ BaseballFor2day) 22 septembre 2021

Aujourd’hui, la victime de son méfait était le joueur de troisième but des San Diego Padres Manny Machado, bien qu’il y ait une mention spéciale pour Tatis Jr.

Trea Turner pic.twitter.com / NqUIsm4SNN – Joframaso⚾️ (@joframaso) 29 septembre 2021

Dans la même première manche, le joueur de deuxième but des champions de la Série mondiale est passé au centre après un doublé du point produit lors du premier touché des Dodgers. Son intention de voler la troisième a été devinée par Darvish et il s’est tourné vers le milieu. Tatis Jr. a reçu et alors qu’il le passait au joueur de troisième but Manny Machado Trea a tiré des moteurs hors-bord pour passer près du joueur de troisième but des Padres avant que le gant avec le ballon ne puisse même commencer la recherche du joueur des Dodgers.

C’était une frappe parfaite pour Machado et une autre pièce dans laquelle Trea montre son courage.