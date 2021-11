Tread.fit devient Cultbike.fit – The Financial Express

Cultbike.fit a franchi cette étape pour cimenter l’achèvement de sa transformation

Tread.fit, la marque de vélos de fitness, a annoncé vendredi qu’elle s’était rebaptisée Cultbike.fit. Le changement de marque de l’entreprise est le résultat de son acquisition par la société de fitness Cult.Fit. Selon l’entreprise, Cultbike.fit a franchi cette étape pour cimenter l’achèvement de sa transformation en l’une des meilleures marques de commodité de fitness du pays.

« Comme acquis par Cult.fit, nous souhaitons créer une uniformité alignée sur la marque mère et cela se reflète dans le nouveau nom de marque et le nouveau logo. Cultbike.fit est votre quête du fitness dans le confort de votre maison. L’objectif derrière le rebranding est que nous voulons nous identifier comme faisant partie de Cult.fit et renforcer notre crédibilité auprès des utilisateurs. Depuis l’année dernière, nous nous sommes imposés comme une marque de premier plan de vélos de fitness et avec l’acquisition en cours, nous sommes devenus le pool de l’une des sociétés de fitness les plus diversifiées et les plus fiables du pays. L’objectif est de continuer à apporter du fitness à chaque foyer et de réaliser notre vision d’une Inde plus saine », a déclaré Dinesh Godara, PDG de Cultbike.fit.

La marque d’équipements de fitness à domicile, Cultbike.fit se concentre sur la fourniture de vélos de fitness haut de gamme dans différentes régions du pays. «Avec des services de livraison et d’installation gratuits, la marque offre des conseils et une assistance complets à ses clients pour commencer leur parcours de remise en forme. Il offre également une garantie d’un an et des essais gratuits de 10 jours pour faciliter la prise de décision des amateurs de fitness. L’objectif est de promouvoir la forme physique et des habitudes saines parmi les masses », a déclaré la société dans un communiqué.

