Treadmill Tragedy Jette un ton prudent sur PTON Stock

Nous pouvons parler de bénéfices et de revenus tout au long de la journée, mais malheureusement, la manchette concernant Peloton interactif (NASDAQ:PTON) implique la perte de la vie, et c’est la considération la plus importante pour les traders PTON en ce moment.

Au niveau de la réputation de l’entreprise, Peloton est en mode de contrôle des dégâts. Les actionnaires actuels et potentiels doivent garder un œil sur les développements car il s’agit d’une histoire toujours en cours.

Mais pour le moment, le mieux que nous puissions faire est d’évaluer ce qui s’est passé et comment Peloton réagit à la tragédie.

En fin de compte, la meilleure réponse n’est pas de saisir le moment à la hâte en tant qu’opportuniste, mais de peser la gravité de la situation et d’y répondre avec la considération qui s’impose.

Un regard plus attentif sur PTON Stock

Il n’est pas déraisonnable de prétendre que les actionnaires de PTON se sont bien comportés au cours de l’année écoulée.

Le prix de l’action a atteint un creux légèrement en dessous de 20 $ en mars 2020, mais un puissant rebond s’est ensuivi.

Pour le semestre suivant, les taureaux ont pris le contrôle et ont poussé le cours de l’action à 136 $ en octobre 2020. Puis est venu un faux-semblant à la baisse, mais les taureaux ont fait un retour alors que le cours de l’action a bondi à plus de 150 $ en décembre.

Ensuite, en janvier 2021, l’action PTON a atteint un sommet de 52 semaines à 171,09 $. Les mois de février et mars se sont révélés difficiles pour les actionnaires, le titre étant tombé sous le niveau clé de 110 $.

Alors maintenant, les taureaux ont du rattrapage à faire. Reprendre la zone de 130 $ avec un volume d’achat important sera crucial avant que les taureaux ne puissent capturer et détenir à nouveau 150 $.

Un incident critique

Pendant une grande partie de 2020, il a été présumé que l’activité de Peloton continuerait de prospérer indéfiniment.

L’hypothèse était qu’en raison de la pandémie de verrouillage, les gens choisiraient de faire de l’exercice à la maison plutôt que dans les gymnases.

Cela aurait pu être une hypothèse raisonnable pendant un certain temps. Cependant, les actionnaires de PTON pourraient être préoccupés de nos jours, cependant, que la disponibilité des vaccins Covid-19 pourrait encourager les gens à s’aventurer à nouveau dans les gymnases.

Cependant, cette préoccupation semblait mineure par rapport à deux incidents extrêmement malheureux qui se sont produits récemment.

Le premier incident, rapporté par la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, concernait un enfant de trois ans:

«Un garçon de 3 ans a été piégé sous un Peloton Tread Plus, découvert par son père comme ne respirant pas et sans pouls – il a été réanimé et souffre maintenant de graves lésions cérébrales. Il a été découvert qu’il avait des marques de bande de roulement sur le dos correspondant aux lattes du tapis roulant, une blessure au cou et des pétéchies sur le visage, probablement à cause de l’occlusion du flux sanguin.

Aussi choquant que soit cet incident, il fut bientôt suivi d’un autre terrible accident impliquant du matériel Peloton.

Réflexion sur une tragédie

Le 17 mars, Peloton a déclaré que la société avait été informée par un membre que l’enfant de trois ans «devrait se rétablir complètement».

Mais ensuite, un jeune enfant (différent de celui discuté ci-dessus) aurait été tué dans un accident impliquant un tapis roulant Tread Plus.

«Nous sommes au courant de l’incident et enquêtons sur celui-ci», a déclaré la Consumer Product Safety Commission des États-Unis.

Le PDG de Peloton Interactive, John Foley, a répondu rapidement. « Chaque [accident] est dévastateur pour nous tous à Peloton, et nos pensées vont aux familles impliquées », a-t-il déclaré.

«Nous évaluons actuellement des moyens de renforcer nos avertissements concernant ces précautions de sécurité essentielles pour, espérons-le, prévenir de futurs accidents», a ajouté Foley.

Alors maintenant, les investisseurs doivent réfléchir à la réponse du PDG et aux perspectives d’avenir de Peloton. Les atteintes à la réputation vont-elles ruiner l’entreprise?

Il faut se demander si les gens continueront d’acheter des tapis roulants qui coûtent plus de 2 400 $. À ce prix, les consommateurs devraient exiger des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses.

Action PTON: la ligne de fond

Il est indéniable que les incidents mentionnés ci-dessus sont horribles. Espérons qu’il n’y aura plus de tragédies à signaler.

Cela étant dit, il serait hâtif de conclure que les affaires de Peloton sont ruinées. Les consommateurs et les investisseurs pourront peut-être pardonner à Peloton après un certain temps.

Mais pour l’instant, j’évaluerais l’action PTON comme un type d’investissement «attentiste». Il n’y a vraiment rien de mal à rester à l’écart et à surveiller la situation.

