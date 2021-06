TReDS : le mécanisme d’escompte de factures de RBI dépasse la marque d’enregistrement des 1 500 entreprises ; jusqu’à 5 fois en près de 18 mois

in

Après le lancement du portail de surveillance des paiements différés MPME Samadhaan en octobre 2017, 26 981 plaintes ont été déposées par des MPME impliquant jusqu’à présent 9 626 crores de roupies.

Le mécanisme d’escompte de factures réglementé par la Banque de réserve de l’Inde, TReDS, permettant aux entrepreneurs de débloquer le fonds de roulement lié à leurs factures impayées, a enregistré 1 592 entreprises avec un chiffre d’affaires supérieur à 500 crores de roupies au 31 mai 2021, afin de faciliter le crédit aux MPME, données disponibles de le ministère des MPME a montré. TReDS en tant que concept a été introduit en 2014 par la banque centrale tandis que plus tard en 2017, trois plates-formes dont M1Xchange promu par Mynd Solutions, Invoicemart (coentreprise d’Axis Bank et mjunction services) et RXIL (coentreprise entre SIDBI et NSE) ont été émises. licences d’exploitation sur le mécanisme TReDS. Selon un communiqué du ministère des Finances, le nombre d’entreprises enregistrées a été multiplié par 4,8 contre 329 au 31 janvier 2021.

« Une liste de 4599 entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de Rs 500 Crore a été identifiée par le ministère des Affaires corporatives. Après avoir filtré les entreprises enregistrées sur TReDS et qui relèvent du gouvernement central. entreprises, jusqu’à présent, 1592 entreprises se sont inscrites sur le portail TReDS », a déclaré le ministère des MPME dans la mise à jour partagée sur le tableau de bord des MPME. De plus, le Département des entreprises publiques – le département nodal pour toutes les entreprises du secteur public central (CPSE) – a communiqué à toutes les CPSE concernant l’intégration des CPSE sur la plate-forme TReDS tandis que 170 CPSE ont déjà embarqué sur TReDS.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

L’année dernière, le gouvernement avait supprimé les frais d’intégration des plateformes TReDS jusqu’au 31 mars 2021, cette année pour aider les MPME à répertorier leurs factures sans aucun frais. Auparavant, les MPME devaient payer les frais d’intégration de Rs 10 000 à la partie d’échange concernée du mécanisme TReDS. Le ministère des MPME avait également intégré le portail d’enregistrement Udyam avec TReDS et GeM pour faciliter les affaires pour les MPME.

Après le lancement du portail de surveillance des paiements différés MSME Samadhaan en octobre 2017, 26 981 plaintes ont été déposées par des MPME impliquant jusqu’à présent 9 626 crores de roupies. Sur ce total, 7 040 cas impliquant 1 287 crores de roupies ont été réglés. Conformément à la loi MSMED de 2006, l’acheteur est tenu de payer des intérêts composés avec les intérêts mensuels au fournisseur sur le montant à trois fois le taux bancaire notifié par RBI au cas où il / elle ne paierait pas le fournisseur dans les 45 jours suivant la l’acceptation du bien ou du service.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.