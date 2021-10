Treehouse of Horror ‘The Simpsons’ dans un film primé aux Oscars ce soir

L’épisode annuel Treehouse of Horror des Simpsons est diffusé dimanche soir, avec un chapitre inspiré du film primé aux Oscars Parasite. Un autre segment de « Treehouse of Horror XXXII » est inspiré de l’art d’Edward Gorey, intitulé « The Telltale Bart ». Il y a aussi des références horribles à Bambi, Nightmare on Elm Street, Guardians of the Galaxy, Little Shop of Horrors, The Ring et The Wizard of Oz. L’épisode est diffusé dimanche à 20 h HE sur Fox.

Le segment inspiré par Parasite s’intitule « This Side of Parasite de Bong Joon Ho », note Variety. Il présente la famille Simpsons vivant dans un appartement sordide au sous-sol. Ils voient une chance d’avoir une vie meilleure lorsque Rainier Wolfcastle engage Bart comme tuteur. Homer devient alors le chauffeur de Wolfcastle, Marge devient femme de ménage et Lisa est embauchée comme professeur d’art. Maggie est même embauchée comme jardinière. Tout comme dans Parasite, les Simpson découvrent plus tard qu’il y en a d’autres qui vivent secrètement dans la maison de Wolfcastle.

(Photo : Renard)

L’épisode présente également une parodie de The Ring, où les élèves de l’école primaire Springfield apprennent que quiconque regarde une vidéo TikTok mourra dans une semaine. C’est à Lisa de sauver tout le monde du réseau social. « The Telltale Bart » présente une histoire narrée avec une voix de style Vincent Price et présente une animation inspirée des œuvres de Gorey. L’épisode a été écrit par John Frink et réalisé par Matthew Faughnan. Chaque saison des Simpsons a présenté un épisode « Treehouse of Horror » depuis la saison 2.

La décision des Simpson de faire référence à Parasite prouve que le film de deux ans a toujours sa place dans le paysage culturel. Le film a été réalisé par Bong Joon-ho et écrit par Bong et Han Jin-won. Le film raconte l’histoire de la famille Kim, qui prend peu à peu du travail dans la maison de la famille Park, beaucoup plus riche. Pendant que les Parks sont absents, les Kim apprennent qu’un autre homme vit au sous-sol. Parasite a ouvert ses portes en Corée du Sud en mai 2019 et a connu une saison de récompenses sans précédent qui s’est terminée en devenant le premier film en langue étrangère à remporter l’Oscar du meilleur film. le film a également remporté le prix du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original et du meilleur film international.

HBO développe également une série limitée inspirée de Parasite avec le réalisateur de The Big Short Adam McKay. Dans une récente interview sur le podcast Happy Sad Confused, McKay a déclaré que le projet n’était pas seulement un remake en anglais du film bien-aimé. « C’est une série originale. C’est dans le même univers que le long métrage, mais c’est une histoire originale qui vit dans ce même monde », a déclaré McKay en avril, ajoutant qu’il avait travaillé avec Bong, qui supervise le projet.