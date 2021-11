Trejo, l’étincelle qui enflamme la foudre

14/11/2021 à 20:11 CET

Oscar Trejo est l’architecte sur le terrain de la Rayon Vallecano, la grande révélation dans la section initiale de la ligue espagnole. Aux ordres du technicien Andoni Iraola, le milieu de terrain argentin brille de sa propre lumière. Après douze journées, le joueur de Santiago del Estero inscrit deux buts et six passes décisives.

Des chiffres qui s’imposent comme le deuxième plus grand assistant de la compétition, dépassé seulement par Karim Benzema (7). A 33 ans, Trejo Il vit l’un des meilleurs moments de forme de toute sa carrière et peut égaler le meilleur record de passes décisives de toute sa carrière, lorsqu’au cours de la saison 2012-13, il a accordé dix passes au but avec le maillot du Sporting de Gijón.

Si à son retour à Primera, le Éclair Se classer sixième avec 20 points après 13 matchs est en grande partie la responsabilité de Trejo. L’Argentin, qui a débuté dans dix de ces matchs, a participé directement à huit des 19 buts de l’équipe.

« Trejo est un leader silencieux, un acteur très important, clé & rdquor;, a récemment souligné l’entraîneur actuel de Gérone, Michel, qui a dirigé le meneur de jeu pendant son séjour à Vallecas.

Renforcé par la confiance de Iraola et le brassard de capitaine, le talentueux meneur de jeu a fait un pas en avant, laissant derrière lui l’irrégularité. Votre alliance avec Radamel Falcao, meilleur buteur de l’équipe avec cinq réalisations, fait rêver Vallecas d’une tournée européenne du Rayo l’année prochaine.