Tremblement de terre à venir? Le commissaire de la FCC, Brendan Carr, demande la fin du “ Free Ride ” de Big Tech ⋆ .

Le commissaire de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que le fardeau du soutien de l’infrastructure de communication ne devrait plus dépendre d’un modèle de service téléphonique développé en 1996: «Nous devrions commencer à exiger que Big Tech paie sa juste part.»

«Big Tech a profité d’un tour gratuit sur notre infrastructure Internet tout en évitant les milliards de dollars de coûts nécessaires pour maintenir et construire ce réseau», a déploré Carr dans un article d’opinion du 24 mai pour Newsweek. «Mettre fin au free ride de Big Tech sur Internet représenterait un retour attendu depuis longtemps au pacte historique en vertu duquel les entreprises qui bénéficient d’un réseau en paient leur juste part.»

Carr a fait valoir que sa proposition pourrait avoir des implications massives pour les contribuables américains.

Il a expliqué plus loin: «Cela réduirait les factures mensuelles de millions d’Américains. Et cela garantirait un modèle de financement capable de soutenir les investissements à long terme nécessaires pour réduire la fracture numérique – un résultat qui permettra aux entreprises et aux consommateurs de prospérer.

Carr a condamné l’état actuel des choses et a averti que la situation actuelle était totalement insoutenable:

«Ce système désuet est au bord de l’effondrement. La FCC l’a maintenu sous assistance respiratoire en augmentant la taxe sur les factures de téléphone des consommateurs à un rythme accéléré. En effet, cette taxe a récemment dépassé 30% pour la première fois. Ce n’est pas durable; s’appuyer sur ce modèle pour financer des infrastructures supplémentaires mettrait le système à rude épreuve bien après son point de rupture.

Carr a suggéré que le modèle actuel, «qui impose presque entièrement le fardeau aux consommateurs», est à la fois «relativement nouveau» et «sans accident». Il a observé que «les entreprises technologiques mènent une campagne depuis des décennies pour éviter de payer leur juste part.»

Carr a illustré «plusieurs façons de mettre en œuvre cette proposition» pour que les entreprises de Big Tech paient leur juste part: «D’une part, le Congrès devrait adopter une législation garantissant que la Big Tech contribue un montant équitable. Cela serait opportun étant donné les discussions en cours au Congrès sur le paiement de la partie large bande d’un ensemble d’infrastructures plus large.

Il a également estimé que «les législateurs pourraient envisager une gamme de sources de revenus potentielles qui ont un lien suffisant avec Internet, y compris des services de streaming vidéo comme Netflix, YouTube et Amazon Prime; des services de publicité en ligne comme ceux proposés par Google et Facebook; L’App Store et les appareils d’Apple; des réseaux de diffusion de contenu et des services cloud comme AWS et des services de jeux en ligne comme la Xbox de Microsoft. »

Dans un passé récent, Carr a été un défenseur de premier plan de la liberté d’expression.

Au cours d’une interview «Cavuto: d’un océan à l’autre», il a déclaré que l’Amérique a «une longue tradition de liberté d’expression dans ce pays qui remonte à notre fondation où nos rédacteurs ont décidé que le peuple américain devait décider de la valeur relative et du mérite des idées et non le gouvernement.

