Tremblement de terre en Indonésie: un séisme de magnitude 6,0 frappe juste au large des côtes – alerte au tsunami | Monde | Nouvelles

L’alerte a été émise par le fournisseur de services aux tsunamis INDONÉSIE à l’appui du système d’alerte et d’atténuation des tsunamis de l’océan Indien UNESCO / COI (IOTWMS). Les deux organisations suivront la situation et publieront d’autres bulletins au fur et à mesure que les informations seront disponibles.

On pense que le tremblement de terre a été ressenti à plus de 90 km de l’épicentre.

Une personne a dit que c’était «dur et long».

Tandis qu’un autre a dit: “Pas mal. J’ai ressenti des tremblements pendant environ 4 à 5 secondes.”

Quelqu’un d’autre a dit avoir “vraiment ressenti la vibration”.

Plus à venir…