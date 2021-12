Tremblement de terre en Indonésie : un séisme sous-marin de 7,3 sur l’île de Flores déclenche une alerte au tsunami

Il n’y a pas de rapports immédiats de victimes ou de dommages.

Un séisme sous-marin de magnitude 7,3 a frappé mardi l’île indonésienne de Flores, et l’agence météorologique du pays a averti que des vagues de tsunami sont possibles.

Selon l’US Geological Survey, le séisme a frappé à une profondeur de 18,5 kilomètres (11,5 milles) sous la mer et était situé à 112 kilomètres (74 milles) au nord de la ville de Maumere, la deuxième plus grande de l’île à l’est de Nusa. Province de Tenggara avec une population de 85 000 habitants.

Le porte-parole de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, Abdul Muhari, a déclaré que les habitants de la région avaient fortement ressenti le tremblement de terre. Des images télévisées ont montré des personnes s’enfuyant des bâtiments qui ont tremblé sous l’impact.

« Il n’y a pas encore d’informations sur les dommages. Mais l’équipe de réaction rapide s’efforce de rassembler les informations », a déclaré Muhari.

L’Indonésie, un vaste archipel de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur le « Ring of Fire », un arc de volcans et de lignes de faille qui entoure le Pacifique.

Le dernier tremblement de terre majeur a eu lieu en janvier, une magnitude de 6,2 qui a tué au moins 105 personnes et blessé près de 6 500 dans la province de Sulawesi occidental.

