Tremblement de terre et avertissement de volcan au milieu de la fonte des calottes glaciaires : « La Terre va mordre » | Sciences | Nouvelles

Les calottes glaciaires de la Terre fondent à une vitesse record. Les données publiées par l’Organisation météorologique mondiale le jour du début du sommet sur le changement climatique COP26 ont montré un niveau record de glace de mer, alors que la mer arctique fondait rapidement avant de ralentir en août. La pluie est tombée pour la première fois, pendant plusieurs heures, au sommet de la calotte glaciaire du Groenland en août. Les températures de l’air ont dépassé le point de congélation pendant neuf heures, alors que les températures montaient en flèche dans le monde entier.

La période entre 2015 et 2021 devrait être les sept années les plus chaudes jamais enregistrées, et le niveau de la mer a augmenté de 4,4 mm chaque année au cours des huit dernières années en raison de la perte de masse de glace des glaciers et des calottes glaciaires.

Il ne montre aucun signe de ralentissement non plus.

L’immense poids d’une calotte glaciaire fait couler une partie de la croûte sous-jacente, un peu comme si vous exerciez une pression sur un tube de dentifrice.

Lorsque vous exercez une pression sur le dentifrice, il diminue et lorsque vous relâchez la pression, il augmente à nouveau.

La dernière période glaciaire affecte encore discrètement tout ce que nous voyons et connaissons aujourd’hui, y compris la surface de la Terre.

Les calottes glaciaires de la Terre fondent plus vite que jamais. (Image : GETTY)

L’élévation du niveau de la mer menace les îles de faible altitude. (Image : GETTY)

Les énormes calottes glaciaires, de plusieurs milliers de pieds d’épaisseur, comprenaient la calotte glaciaire Laurentide, la calotte glaciaire de la Cordillère et bien d’autres.

Leur poids a déplacé la roche crustale en dessous et a provoqué la déformation et l’écoulement du manteau malléable, modifiant ainsi la forme de la Terre, car d’autres zones se soulèveraient pour compenser l’affaissement sous les calottes glaciaires, comme avec un tube de dentifrice.

L’Écosse faisait partie de ces endroits où couler, tandis qu’une grande partie du littoral anglais s’élevait dans des zones appelées « forebulges ».

Des terres qui étaient auparavant alourdies s’élèvent maintenant dans un processus connu sous le nom de rebond isostatique – des ossements d’une ancienne baleine ont été trouvés sur une plage surélevée en Norvège qui se trouve maintenant à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer.

L’Écosse aussi est en hausse. L’Angleterre, quant à elle, s’enfonce progressivement dans la mer du Nord.

Le manteau se situe entre le noyau dense et surchauffé de la Terre et sa fine couche externe, la croûte. (Image : GETTY)

Dans certaines parties de l’Alaska, une « nouvelle terre » est en train d’émerger.

Un article du New York Times en 2009 rapportait qu’une famille avait réussi à construire un parcours de golf de neuf trous sur un terrain qui avait émergé de la mer.

Cependant, au fur et à mesure que la Terre rebondit, elle pourrait « réveiller des tremblements de terre et des volcans dormants », selon une étude publiée en 2008 dans la revue Earth and Planetary Science Letters.

Les tremblements de terre se produisent généralement près des limites des plaques.

Mais, de grands séismes intraplaques se produisent loin des frontières actuelles, notamment le séisme de magnitude 5,8 en Virginie en 2011 ou la série de séismes de New Madrid qui a secoué les États-Unis dans les années 1800.

Le crâne d’une baleine ancienne, trouvé à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. (Image : GETTY)

La pression descendante sur les plaques tectoniques est relâchée sans la présence de grands glaciers, de sorte que les failles préexistantes pourraient se réactiver.

Erik Ivins a déclaré au Smithsonian Magazine en 2015 : « Le fardeau des glaciers empêchait les petits tremblements de terre de libérer le stress tectonique. »

Les scientifiques ont émis l’hypothèse que les tremblements de terre de New Madrid se sont produits dans une zone où la roche chaude et en fusion sous la croûte terrestre avait déjà tenté de percer, mais n’a pas pu le faire en raison du poids des calottes glaciaires qui s’y trouvaient autrefois.

Maintenant que les calottes glaciaires ont fondu, le manteau peut à nouveau bouillonner.

Par conséquent, le rebond isostatique et l’activité tectonique passée jouent un rôle important dans les tremblements de terre intraplaques observés dans certaines parties du Canada et des États-Unis.

L’Islande a subi un certain nombre d’éruptions graves ces dernières années. (Image : GETTY)

Si les calottes glaciaires existantes, comme celle qui recouvre le Groenland, continuent de fondre, cela pourrait provoquer davantage de tremblements de terre.

Andrea Hempel, de l’Institut géologique de l’Université de Hanovre, a averti dans un rapport de 2010 publié par la Royal Society : « La perte de glace future peut déclencher des tremblements de terre de magnitude immédiate à importante si la croûte sous la calotte glaciaire moderne contient des failles sujettes à la défaillance.

Le professeur Bill McGuire a déclaré au podcast The Guardian’s Science en 2012 que ces tremblements de terre ne se produiraient pas dans un avenir immédiat.

Il a dit: « Pas d’ici la fin de ce siècle, non. »

Cependant, il a averti : « Si nous n’agissons pas très bientôt, la Terre va riposter avec une vraie vengeance au cours des 70 à 100 prochaines années. »

Des recherches publiées en 2007 dans le Geophysical Journal International ont trouvé un lien entre la fonte des calottes glaciaires et les sorties de magma de la Terre, bien que la raison pour laquelle l’une provoque l’autre reste incertaine.

Cependant, l’Islande a subi plusieurs éruptions volcaniques majeures ces dernières années, ce qui est inhabituel pour la région.

Une étude, détaillée dans le livre de 2006 « Iceland Geodynamics », a suggéré que les glaciers avaient supprimé l’activité volcanique.

Selon l’étude, la fonte en cours est 20 à 30 fois plus susceptible de déclencher des éruptions volcaniques dans des régions telles que l’Islande et le Groenland.