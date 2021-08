Tremblements de terre, assassinats, corruption : Haïti a besoin de répit !

Jovenel Moïse – .Images

*Les épreuves et les tribulations de la nation insulaire de Haïti sont un catalogue de calamités, à la fois humaines et naturelles.

Des siècles de troubles et de douleur, une population haïtienne noble et forte est contrainte de faire face à l’assassinat du président Jovenel Moise le 7 juillet 2021, peu après minuit. Selon les rapports, un groupe d’hommes était composé de 26 ressortissants colombiens ainsi que de deux haïtiens-américains ayant des liens avec le sud de la Floride.

Selon The Guardian, les autorités sont toujours à la recherche de cinq autres hommes, dont ceux qui ont ordonné le coup. La faim, le règne de la foule et les manifestations violentes ont ravagé le pays tout au long de la présidence de M. Moise.

Une cacophonie de corruption

Aussi, Haïti est l’un des pays les plus corrompus au monde, selon le Centre d’études stratégiques et internationales. Ce fait rend extrêmement difficile la formation d’un gouvernement compétent qui sert et protège le peuple. Ainsi, la base des gangs locaux se gonfle, tout comme leur pouvoir, de jeunes hommes en quête d’appartenance et de sécurité.

Le niveau élevé de pauvreté dans le pays signifie que les mœurs et les loyautés sont, au mieux, malléables. Tout et n’importe quoi est à vendre dans de telles circonstances déprimées ; qu’il s’agisse de vos projets locaux ou « là-bas quelque part ».

Presque un mois jour pour jour plus tard, le peuple haïtien a été décimé par un nouveau tremblement de terre. Celui-ci de la variété “grand garçon” à 7,2 sur l’échelle de Richter. Les estimations actuelles du nombre de morts sont d’environ 1 400, avec des centaines d’autres blessés ou portés disparus.

D’après les rapports passés et l’observation de la couverture des grandes catastrophes naturelles, il semble inévitable que la majorité des personnes portées disparues soit finalement ajoutée au décompte final des morts. Des infrastructures médiocres, un manque de personnel ou d’équipements médicaux d’urgence et des installations médicales de plus en plus performantes mais obsolètes entravent davantage les efforts de sauvetage et le taux de survie global des personnes blessées.

Géographie malheureuse

Même l’observateur le plus occasionnel peut voir le schéma comme Cuba, les îles Vierges américaines, Porto Rico, les Bahamas et Hispaniola, l’île sur laquelle siègent les nations d’Haïti et de la République dominicaine, ont tous subi des tremblements de terre au cours des dix dernières années. Et, historiquement, la région est assez chaude en ce qui concerne l’activité sismique.

Selon Phys.org, le coupable est la faille d’Oriente, où la plaque tectonique nord-américaine rencontre la plaque des Caraïbes. (Note de l’éditeur : les tremblements de terre à Porto Rico ont été causés par la plaque des Caraïbes qui s’enfonce sous l’île dans ce qu’on appelle le creux de Muertos. Une autre source d’activité sismique à proximité de l’île est la tranchée de Porto Rico au nord.)

Les premiers indicateurs montrent que cette catastrophe ne fera pas le bilan des 300 000 morts du séisme de 2010.

À la suite du tremblement de terre en Haïti en 2010, le monde a promis 16 milliards de dollars d’aide à la reprise. Cependant, seulement 3 milliards de dollars ont atteint l’île via le Venezuela et une grande partie a été utilisée à mauvais escient.

Maintenant, alors qu’Haïti se trouve au lendemain d’une autre catastrophe déchirante, le peuple haïtien doit persévérer. Au milieu d’une communauté internationale elle-même corrompue, Haïti doit à nouveau demander de l’aide, uniquement pour que ces fonds soient placés directement entre les mains de personnes qui les voleront finalement aux plus nécessiteux de la nation, les enfants, les infirmes et les personnes âgées.

La réalité économique

En effet, à ce stade, la toile de blâme atteint sans aucun doute l’orgueil, les mentalités colonialistes que les États-Unis ont traditionnellement envers les îles des Caraïbes encombrent toute la sphère d’influence politique qui s’y trouve.

Tous les appels gonflés et pompeux à un gouvernement démocratique tout en s’arrêtant finalement d’être des « bottes sur le terrain » pour protéger tout gouvernement démocratiquement élu des autres puissances étrangères, ainsi que des chefs de gangs locaux et puissants, tout en créant une bulle de sécurité sous où le pays peut réparer son infrastructure, son secteur économique et renforcer sa propre sécurité au point où les forces de l’ordre et le personnel militaire peuvent finalement rester indépendants, est juste plus de conneries.

Quelle est l’utilité d’accorder une aide monétaire à un pays s’il va finalement se retourner et vous la rendre ? Selon le Huffington Post, Haïti devait aux États-Unis 1,3 milliard de dollars en 2010. Une grande partie de cette somme remonte à près de 50 ans et était dirigée par le duo despotique père-fils Poppa Doc et Baby Doc Duvalier.

Assez ironiquement, cet article est intitulé « Pourquoi les États-Unis doivent des milliards à Haïti ».

Il y a 30 ans, Haïti n’importait pas un grain de riz, aujourd’hui ils importent tout leur riz. Haïti était autrefois la capitale du sucre des Caraïbes il n’y a pas si longtemps. Aujourd’hui, Haïti importe la MAJEURE PARTIE de son sucre. Quelle partie du jeu est-ce?

C’est la partie où le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, dominés par les États-Unis et leurs intérêts, ont forcé Haïti à ouvrir ses marchés au monde, sapant ses agriculteurs, son secteur agricole et son indépendance financière.

C’est la partie où le peuple haïtien finit par échouer. Bien qu’il soit impossible de prédire les tremblements de terre à ce stade, vous pouvez régler votre horloge par la corruption en Haïti, ainsi que par son exploitation par la communauté internationale.